První měsíc nového roku je na narozeniny světových i tuzemských hvězd opravdu bohatý. Narozeniny slaví kromě jiných Catherine, princezna z Walesu, ale také známí herci jako třeba Orlando Bloom, Vojtěch Kotek nebo Jim Carrey a Václav Vydra nejmladší.
Lednoví oslavenci: jedna z nejvlivnějších žen či chirurg z populárního seriálu
V lednu slaví narozeniny kultovní Alan Alda alias Hawkeye ze seriálu M*A*S*H i slavný hollywoodský lesbický pár - televizní moderátorka Ellen DeGeneresová a herečka Portia de Rossi.
Své narozeniny společně oslaví v jednom měsíci i slavný lesbický pár, moderátorka Ellen DeGeneresová a herečka Portia de Rossi. A své narozeniny koncem ledna oslaví také filmový Batman Christian Bale.
Podívejte se do naší galerie na slavné lednové oslavence.
Petr Vacek
Hned 1. ledna oslavil český herec Petr Vacek 61 let. Kromě herectví a moderování se angažuje také v oblasti péče o znevýhodněné děti a je členem rady Greenpeace ČR.
Kate Bosworthová
Americká herečka Kate Bosworthová oslavila 2. ledna své 43. narozeniny. Herečka, kterou můžete znát například z filmu Superman se vrací (2006), miluje běhání a denně naběhá okolo čtyř kilometrů.
Alice Nellis
Alice Nellis, populární scenáristka a filmová i divadelní režisérka, se narodila 3. ledna 1971 v Českých Budějovicích a tento rok oslavila 54. narozeniny. V roce 2000 debutovala svým prvním celovečerním filmem Ene bene, který odstartoval její kariéru.
Mel Gibson
Americko-australský herec a režisér Mel Gibson oslavil 3. ledna 69. narozeniny. Za svou dosavadní kariéru získal několik významných filmových cen a zařadil se mezi světově uznávané hvězdy. Ztvárnil například hlavní roli ve snímku Statečné srdce (1995), který byl oceněn pěti Oscary.
Anna K.
Česká zpěvačka, skladatelka a příležitostná herečka Anna K. (rodným jménem Luciana Krecarová) se narodila 4. ledna 1965 ve Vrchlabí a letos oslavila 61. narozeniny.
Diane Keatonová
Herečka Diane Keatonová, která byla svého času múzou Woodyho Allena, by oslavila 5. ledna 81. narozeniny. Keatonová nikdy nebyla klasickou herečkou, kterou byste viděli na červeném koberci v luxusních róbách. Raději se oblékala do obleku a proslavila se rolemi, které ukazovaly ženu v její komplexnosti.
Oscarová americká herečka Diane Keatonová zemřela 11.10.2025 na zápal plic. Příčinu jejího úmrtí oznámili její rodinní příslušníci v exkluzivním vyjádření pro časopis People. „Rodina Keatonových je nesmírně vděčná za mimořádné projevy lásky a podpory, které v uplynulých dnech obdržela na památku své milované Diane," uvádí se v prohlášení. Podle zdrojů časopisu People se zdravotní stav herečky náhle zhoršil a její smrt byla velmi nečekaná. „V posledních měsících života byla obklopena pouze nejbližší rodinou, která se rozhodla vše držet v naprostém soukromí. Dokonce ani dlouholetí přátelé nebyli plně obeznámeni s tím, co se děje,“ uvedl nejmenovaný zdroj.
Bradley Cooper
Bradley Cooper, kterého v roce 2011 vyhlásil časopis People nejvíc sexy mužem, oslavil 5. ledna své 51. narozeniny. Cooper obdržel tři nominace na Oscara za film Zrodila se hvězda (2018) v kategoriích nejlepší film, herec v hlavní roli a adaptovaný scénář. Herec se na filmu podílel jako scenárista a režisér a zahrál si v něm po boku Lady Gaga.
Marilyn Manson
Marilyn Manson, vlastním jménem Brian Hugh Warner, je zpěvák a spoluzakladatel stejnojmenné hudební skupiny. Tento osobitý umělec oslavil 5. ledna 57. narozeniny. Nutno dodat, že Mansonův jedinečný styl některé ženy nepochybně přitahuje, což dokazuje celá řada jeho atraktivních přítelkyň, jako například i jeho bývalá manželka, burleskní tanečnice Dita Von Teese.
Rowan Atkinson
Britský herec a komik Rowan Atkinson slaví 6. ledna 71. narozeniny. Celosvětově se proslavil především díky komediální roli Mr. Beana. Už odmala projevoval své nadání bavit lidi, přesto se údajně komikem vůbec stát nechtěl.
Eddie Redmayne
Herec Eddie Redmayne, kterého můžete znát z filmů Fantastická zvířata (2016), Dánská dívka (2015) nebo Teorie všeho (2014), 6. ledna oslavil 44. narozeniny. Za ztvárnění Stephena Hawkinga získal Oscara i Zlatý glóbus.
Nicolas Cage
Americký herec, producent a režisér Nicolas Cage se narodil 7. ledna 1964 v Kalifornii. Držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli za postavu alkoholika Bena Sandersona v romantickém dramatu Leaving Las Vegas z roku 1995 oslaví 62. narozeniny.
Václav Vydra
Nejmladší člen významného hereckého rodu Václav Vydra oslavil 7. ledna své 69. narozeniny. Je synem Václava Vydry a Dany Medřické a také vnukem Václava Vydry, ředitele Národního divadla v letech 1945 až 1949. Spolu s manželkou Janou Bouškovou jsou také hlasy show Prostřeno.
Vojtěch Kotek
Český herec a režisér Vojtěch Kotek se narodil 8. ledna 1988 a letos oslavil své 38. narozeniny. Pochází z divadelní rodiny, a umělecká kariéra mu tak byla téměř předurčena.
Kate Middletonová
Vévodkyně z Cambridge Catherine oslaví 9. ledna 44. narozeniny. Poté, co minulý rok zemřela královna Alžběta II. a na britský trůn usedl král Karel III., se z jejího manžela Williama stal princ z Walesu a ona přijala titul princezna z Walesu.
Rod Stewart
Výrazná postava sedmdesátých let, zpěvák Rod Stewart, oslavil 10. ledna 81. narozeniny. Po celém světě se prodalo více než 150 milionů jeho singlů a desek.
Orlando Bloom
Britský herec Orlando Bloom se narodil 13. ledna 1977 v anglickém Canterbury. Na výsluní jej dostala postava Legolase v trilogii Pán prstenů (2001-2003). 26. srpna 2020 přivítal na světe se svou partnerkou Katy Perry dceru Daisy Dove. „Vznášíme se láskou,“ napsal na sociální sítě herec, který oslaví 49. narozeniny.
Patrick Dempsey
Americký herec, model a automobilový závodník Patrick Dempsey oslaví 13. ledna 60. narozeniny. Za své herecké výkony si vysloužil mnoho nominací, nejvíce jich získal za ztvárnění postavy Dereka Shepherda v seriálu Chirurgové.
Emily Watsonová
Anglická herečka Emily Watsonová oslaví 14. ledna 59 let. Během své divadelní, filmové i televizní kariéry obdržela několik ocenění, uznání si získala už svým debutem Prolomit vlny (1996) v režii Larse von Triera.
David Prachař
Český herec a dabér David Prachař se narodil 15. ledna 1959 v Praze a slaví 67. narozeniny. Ztvárnil celou řadu filmových a divadelních rolí, získal i mnoho hereckých ocenění. Současně je otcem herce, zpěváka a moderátora Jakuba Prachaře.
Kate Mossová
Anglická supermodelka a návrhářka Kate Mossová se narodila v Londýně a 16. ledna oslaví 52. narozeniny. Stala se tváří mnoha kosmetických a módních značek a do povědomí mnoha se dostala také díky vztahu s americkým hercem Johnnym Deppem. Právě v jeho prospěch svědčila minulý rok, když se Depp soudil se svou exmanželkou, herečkou Amber Heardovou.
Jim Carrey
Kanadský herec a komik Jim Carrey 17. ledna oslaví 64. narozeniny. Proslavil se zejména v komediích Ace Ventura (1994), Blbý a blbější (1994), Maska (1994), Lhář, lhář (1997) nebo Božský Bruce (2003).
Než se stal slavným, zakusil si život v chudobě, když jeho otec ztratil práci a rodina se musela přestěhovat do přívěsu. Aby budoucí hollywoodský herec rodinu podpořil, odešel v patnácti letech ze školy a začal pracovat v továrně na výrobu pneumatik.
Kevin Costner
Charismatický americký herec, zpěvák, režisér a producent Kevin Costner se narodil 18. ledna 1955 a oslaví 71. narozeniny. Jeho nejúspěšnějšími filmy jsou Tanec s vlky (1990) a Osobní strážce (1992).
David Lynch
Své 81. narozeniny oslaví 20. ledna scenárista a režisér David Lynch, který stojí za snímky jako Sloní muž (1980), Modrý samet (1986), Mulholland Drive (2001) a za seriálem Městečko Twin Peaks (1990). Znáný herec zamřel
Ivana Gottová
Česká moderátorka a vdova po Karlu Gottovi Ivana Gottová se narodila 20. ledna 1976 v Opavě. Vystudovala střední zdravotnickou školu, pracovala ve Spojených státech jako au pair a po návratu jako osobní asistentka zahraničních herců, kteří v České republice točili filmy. Letos oslaví 49. narozeniny.
Lorenzo Lamas
Hvězda seriálu Odpadlík (1992), kde ztvárnil křivě obviněného muže, herec Lorenzo Lamas, sfoukne 20. ledna na svém dortu 65 svíček.
Geena Davisová
Herečka Geena Davisová, kterou můžete znát například z filmu Thelma a Louise (1991), 21. ledna oslaví 70. narozeniny. Při natáčení se seznámila s Bradem Pittem, a i když svůj vztah nikdy veřejně nepřiznali, někdejší Bradův spolubydlící, herec Jason Priestley, magazínu Hollywood Reporter prozradil, že Geena se s Bradem skutečně rok tajně scházela a pokaždé si dávala dobrý pozor, aby je nikdo neviděl.
Alicia Keysová
Zpěvačka a skladatelka Alicia Keysová, která se narodila jako Alicia Augello Cooková, oslaví 42. narozeniny 25. ledna. V rozhovoru pro americký časopis Newsweek řekla, že chtěla změnit své příjmení tak, aby se více hodilo do showbyznysu, a zvažovala Alicia Wild. To se ale nelíbilo její matce. Prohlásila, že to zní, jako by byla striptérka, takže zpěvačka zvolila více muzikantskou přezdívku.
Ellen DeGeneresová
Americká komička Ellen DeGeneresová, která od roku 2003 moderuje vlastní televizní show, je držitelkou 14 cen Emmy. Otevřeně mluví o své homosexualitě, ke které se veřejně přiznala už v roce 1997. Stala se významnou představitelkou homosexuálního hnutí a boje proti AIDS. 26. ledna slaví 68 let.
Elijah Wood
Elijah Wood zpíval už v pěti letech ve sboru a věnoval se divadlu, světově jej proslavila až role hobita Frodo Pytlíka ve filmové trilogii Pán prstenů (2001-2003). Objevil se také ve filmech Ledová bouře (1997), Věčný svit neposkvrněné mysli (2004) nebo Sin City – město hříchu (2005). 28. ledna oslaví 45. narozeniny.
Alan Alda
Americký herec Alan Alda, jenž se proslavil jako chirurg Hawkeye v legendárním seriálu M*A*S*H, který dokázal s nadhledem ukázat hrůzy války, oslaví 28. ledna 90. let.
Oprah Winfreyová
Jedna z nejvlivnějších a nejbohatších žen na světě oslaví 29. ledna 72 let. Neměla vůbec jednoduché dětství, nezletilá single matka nechala malou Oprah Winfreyovou babičce, se kterou první roky známá moderátorka vyrůstala na farmě. K matce se vrátila v šesti letech. V jejich společném bytě ji matka nechávala i několik hodin o samotě a Winfreyová zde zažívala také časté sexuální obtěžování od matčiných návštěvníků.
Heather Grahamová
Americká herečka Heather Grahamová, kterou můžete znát například ze snímků Ulice New Yorku (2001), Pařba ve Vegas (2009) a Začít nanovo (2014), oslaví 29. ledna 56. narozeniny. Po boku Davida Duchovného se objevila také v seriálu o zhýralém spisovateli Californication (2007-2014).
Christian Bale
Dokonalý trik (2006), Království ohně (2002), Batman začíná (2005) nebo Temný rytíř (2008). Ve všech snímcích si zahrál herec Christian Bale, který slaví 30. ledna 52 let. Herec proslul mimo jiné i svou ochotou drasticky přibrat či zhubnout přesně podle představ filmových režisérů.
Gene Hackman
Neuvěřitelné 96. narozeniny by oslavil 30. ledna herec Gene Hackman, který získal Oscara za vedlejší roli ve snímku Nesmiřitelní (1992) v režii Clinta Eastwooda a Oscara za hlavní roli ve filmu Francouzská spojka (1971).
27. února 2025 americký oscarový herec Gene Hackman zemřel ve věku 95 let. Spolu s jeho manželkou je nalezli mrtvé v jejich domě v Santa Fé. Podle policie nic nenasvědčuje násilnému skonu.
Phil Collins
Anglický zpěvák a frontman hudební skupiny Genesis se nejvíce proslavil hity Another Day in Paradise a You‚ll Be In My Heart. Phil Collins původně začínal v Genesis jako hlasový doprovod Petera Gabriela, kterého po jeho odchodu vystřídal. 30. ledna mu bude 72 let a svou kariéru musel ukončit kvůli problémům se sluchem.
Justin Timberlake
Zpěvák a herec Justin Timberlake je držitel několika cen Grammy a Emmy a 31. ledna oslaví 45. narozeniny.
Minnie Driverová
Poslední lednový den bude slavit 56. narozeniny herečka Minnie Driverová, kterou můžete znát například z filmu Dobrý Will Hunting (1997).
Portia de Rossi
Australskou herečku Portiu de Rossi nejvíce proslavila role neústupné právničky v seriálu Ally McBealová a vztah s televizní moderátorkou Ellen DeGeneresovou. Stejně jako její manželka i ona oslaví v lednu narozeniny, 31. ledna sfoukne 53 svíček.
