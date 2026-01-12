Přeskočit na obsah
12. 1. Pravoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Lednoví oslavenci: jedna z nejvlivnějších žen či chirurg z populárního seriálu

Orlando Bloom
Orlando Bloom Orlando Bloom poses backstage with his award for Best Fight during the 2014 MTV Movie Awards in Los AngelesFoto: Reuters
Orlando Bloom
Orlando Bloom Orlando Bloom poses backstage with his award for Best Fight during the 2014 MTV Movie Awards in Los AngelesFoto: Reuters
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

V lednu slaví narozeniny kultovní Alan Alda alias Hawkeye ze seriálu M*A*S*H i slavný hollywoodský lesbický pár - televizní moderátorka Ellen DeGeneresová a herečka Portia de Rossi.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

První měsíc nového roku je na narozeniny světových i tuzemských hvězd opravdu bohatý. Narozeniny slaví kromě jiných Catherine, princezna z Walesu, ale také známí herci jako třeba Orlando Bloom, Vojtěch Kotek nebo Jim Carrey a Václav Vydra nejmladší.

Reklama

Své narozeniny společně oslaví v jednom měsíci i slavný lesbický pár, moderátorka Ellen DeGeneresová a herečka Portia de Rossi. A své narozeniny koncem ledna oslaví také filmový Batman Christian Bale.

Podívejte se do naší galerie na slavné lednové oslavence. 

Reklama
Předchozí
1234538
Pokračovat

Petr Vacek

petr vacek, vaclav vydra, david prachar
Petr VacekFoto: ČTK

Hned 1. ledna oslavil český herec Petr Vacek 61 let. Kromě herectví a moderování se angažuje také v oblasti péče o znevýhodněné děti a je členem rady Greenpeace ČR. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama