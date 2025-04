Láska se neztratila, jen změnila směr. Markéta Pavleje o rozchodu po 18 letech

Pravda, která už nešla skrývat

„Po devíti měsících a společné dohodě jsem se rozhodla sdílet naši realitu, že nejsme s Josefem spolu. Déle to tajit by mi přišlo i vůči vám nefér,“ napsala Markéta dnes svým sledujícím s otevřeností, která je pro ni typická. Její slova působí klidně a vyrovnaně, ale zároveň nesou hlubokou sílu. Cítit z nich respekt k tomu, co bylo, odvahu udělat změnu a především pokoru i vděčnost – i za to, co nevyšlo tak, jak si možná kdysi přála.