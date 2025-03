„Je to strašná komedie, málokdo tuší, co se za zdmi odehrává a jakým peklem si Andrea prochází. Po operaci srdce, kdy potřebovala klid, si procházela tím, že musela řešit, kam z nemocnice půjde. Manžel jí oznámil, že je konec a že v domě už nemá co dělat,“ cituje deník Blesk zdroj z jejich okolí. To potvrzují i reportéři. Ti sledovali Kašpárkovou po propuštění z nemocnice, kdy ji vyzvedla kamarádka a ona si domů odjela pouze sbalit kufry.