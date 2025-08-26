Laďka Něrgešová se má po operaci mozkového nádoru vrátit zpět na obrazovky

Moderátorka pořadu Showtime Laďka Něrgešová čelí těžké životní zkoušce. 5. května byla přímo z natáčení odvezena do nemocnice, kde jí lékaři sdělili vážnou diagnózu – nádor na mozku, glioblastom, a nutnost okamžité operace.
Reklama
Zákrok podstoupila a následně absolvovala náročnou léčbu v podobě ozařování a chemoterapie. „Děkuju všem za podporu. Za rady a nabídnuté pomoci. Za sílu,“ napsala naposledy na své sociální sítě, kde poděkovala fanouškům i blízkým. Kvůli nemoci přerušila moderování pořadu Showtime, které dočasně převzali Iva Kubelková a Petr Vágner.
Televize se však od začátku netajila tím, že Laďka zůstává součástí týmu. „Rozhodně za Laďku náhradu nehledáme, všichni věříme, že se brzy na své místo vrátí,“ uvedla pro Blesk jedna z produkčních. Podle informací z Primy se její návrat skutečně připravuje: „Laďka se chce moc vrátit, ale vše závisí na vyšetření, které je v plánu na začátek září. Na její návrat jsme všichni připraveni a stejně jako její fanoušci se těšíme na její vtípky.“
Něrgešová se momentálně zotavuje doma, kde je obklopena rodinou – největší oporou jsou jí děti Adam a Meda, rodiče i přátelé. Přestože glioblastom patří mezi obtížně léčitelné nádory, moderní postupy nabízejí pacientům nové možnosti a naději.
Reklama
Co je glioblastom a proč je tak nebezpečný
Glioblastom, odborně glioblastoma multiforme, patří mezi nejagresivnější nádory mozku. Jde o zhoubný nádor vznikající z gliových buněk, které za normálních okolností podporují a chrání nervové buňky. Glioblastom je zařazen do IV. stupně podle klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO), což znamená, že jde o nádor nejvyššího stupně malignity – roste velmi rychle, snadno se šíří do okolních částí mozku a je extrémně obtížně léčitelný.
Tento typ nádoru se objevuje častěji u dospělých než u dětí a postihuje ženy i muže. Ve většině případů vzniká spontánně, bez zřejmé příčiny nebo dědičné zátěže. Příznaky bývají závislé na tom, kde v mozku se nádor nachází – může jít o bolesti hlavy, poruchy zraku, změny chování, záchvaty nebo zhoršenou koordinaci pohybů. Léčba glioblastomu bývá kombinovaná: pokud je to možné, přistupuje se nejprve k chirurgickému odstranění nádoru, následně pacient podstupuje radioterapii a chemoterapii. Moderní medicína se zároveň snaží využít i cílenou léčbu a imunoterapii, přesto je boj s glioblastomem velmi náročný.
Prognóza u tohoto typu nádoru je bohužel nepříznivá. I při intenzivní léčbě se průměrná délka přežití pohybuje kolem 12 až 18 měsíců. Existují ale výjimky – někteří pacienti reagují na terapii lépe, nádor se podaří na čas zastavit a kvalita života se výrazně zlepší. V posledních letech přináší výzkum nové naděje, zejména v oblasti personalizované medicíny. Glioblastom je nádor, který zasáhne nejen pacienta, ale i jeho rodinu a nejbližší okolí. Přestože léčba bývá náročná, právě podpora a soudržnost okolí hraje často klíčovou roli v tom, jak pacient nemoc zvládne – fyzicky i psychicky.
Mohlo by vás zajímat
Reklama