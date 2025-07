Česko drží Laďce Něrgešové palce. „Hrdinko, bojuj,“ vzkazují fanoušci i kolegové

Co je glioblastom a proč je tak nebezpečný

Glioblastom, odborně glioblastoma multiforme, patří mezi nejagresivnější nádory mozku. Jde o zhoubný nádor vznikající z gliových buněk, které za normálních okolností podporují a chrání nervové buňky. Glioblastom je zařazen do IV. stupně podle klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO), což znamená, že jde o nádor nejvyššího stupně malignity – roste velmi rychle, snadno se šíří do okolních částí mozku a je extrémně obtížně léčitelný.