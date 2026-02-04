Laďka Něrgešová prozradila, kolik času jí zbývá. Lékaři jí dávají půl roku

Tento týden moderátorka Laďka Něrgešová oslavila padesáté narozeniny, a přestože to pro mnoho lidí není nic výjimečného, pro ni je to velký milník. Když jí totiž minulý rok v květnu operovali nádor na mozku, sdělili jí lékaři, že se svého jubilea možná ani nedočká.
Tento týden moderátorka Laďka Něrgešová oslavila padesáté narozeniny, a přestože to pro mnoho lidí není nic výjimečného, pro ni je to velký milník. Když jí totiž minulý rok v květnu operovali nádor na mozku, sdělili jí lékaři, že se svého jubilea možná ani nedočká.
„Nejenom, že se nestydím za svůj věk, ale já jsem v květnu dostala informaci, že se možná té padesátky ani nedožiju,“ svěřila se oblíbená moderátorka svému domovskému pořadu ShowTime. Prozradila také, jak se vyrovnává s fyzickými změnami, které léčba přináší. „Je mi padesát! A že mám šest kilo navíc? A vypadám tak, jak vypadám? No a?! Ježišmarja! Zaplať pánbůh, že tady můžu být pro svoje děti. Že můžu dejchat, smát se, smát se s těma lidma, … Jsem úplně nadšená. Mně je úplně jedno, jak vypadám,“ říká upřímně.
Něrgešová nyní podstupuje léčbu, při které jí speciální přístroj vysílá elektrické impulzy do mozku a brání tím růstu rakovinných buněk. Laďka si od toho slibuje prodloužení svého života, protože prognóza není vůbec příznivá. „Já bych si strašně přála ještě pár let tady bejt. Já vím, že je to opravdu náročný a že ta pravděpodobnost je malá, ale já bych si to vážně strašně přála,“ říká maminka dvou malých dětí. „Já nebudu umírat. Rozhodně ne teď, za půl roku, jak by to podle procent mělo být,“ prozradila, kolik času jí podle lékařů zbývá.
Nemoc jí také pomohla změnit názor na to, co je v životě důležité. „Musím říct, že najednou mi všechny problémy a banality přijdou jako směšná věc. I věci, které jsou úplně brutální v politice, tak pokud to není válka – tam respekt, tak mi přijde legrační, z čeho se ty lidi hroutěj, když ty stojíš před cílem, že nevíš, jestli budeš mít rok života,“ poslala vzkaz divákům. „Přestaňte řešit kraviny a soustřeďte se sami na sebe, na svůj odpočinek, na svůj klid a na to, abyste byli v pohodě, protože se může stát, že pak už bude pozdě.“