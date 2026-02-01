Statečnost a otevřenost, s jakou v posledních měsících vystupuje Laďka Něrgešová, z ní v očích mnoha lidí udělaly symbol obrovské vnitřní síly. Oblíbená moderátorka teď navíc slaví kulaté životní jubileum – a zároveň mluví o věcech, které jsou mnohem důležitější než samotné narozeniny.
Laďka Něrgešová má 50 a promluvila o svém největším přání: „Chci tu být ještě pár let. Pro moje děti“
Moderátorka Laďka Něrgešová se na sociálních sítích ozvala u příležitosti svých 50. narozenin, které má 2. února. Otevřeně připomněla květnovou operaci mozku i svou vděčnost lékařům a blízkým. Nejsilněji ale zaznělo její jediné přání: „A moc si přeju tu být ještě pár měsíců… let? Pro moje děti!“ Podporu jí v komentářích posílají fanoušci i kolegové z branže.
Na sociálních sítích se ozvala přímo a bez příkras. „Tak jo! Je mi padesát," oznámila rázně a k usměvavé fotografii v tričku s číslem 1976 připojila i své datum narození – 2. února. Vzápětí ale připomněla, jak náročným obdobím si prošla. „Po květnové operaci mozku – vlastně neskutečná věc," napsala otevřeně.
Z jejích slov je cítit velká pokora i vděčnost. „Jsem vděčná za každý den. I za všechny lékaře sestry a onkology. Kamarády rodinu a dobré duše,„ vyjmenovala. A přidala i velmi osobní přání, které dojalo řadu lidí: „A moc si přeju tu být ještě pár měsíců …let? Pro moje děti!“
Po dvou nádorech má podle svých slov jediné velké přání. „Nechť se stane zázrak, a já tu ještě pár let zůstanu,„ svěřila se. Její příspěvek si okamžitě získal velkou odezvu. Podporu jí vyjádřili fanoušci i kolegové z branže. Herečka Anežka Rusevová a moderátorka Martina Gavriely se – stejně jako mnoho dalších – shodují v jednom: „Zázraky se dějí!“