Andrea Pomeje se dostala do povědomí široké veřejnosti jako manželka zesnulého herce Jiřího Pomeje, se kterým má dceru Aničku. Už několik let Andrea žije s Petrem Plačkem, který se v podstatě vzdal své práce proto, aby se mohl stát jejím managerem a také bodyguardem, který ji doprovází na každém kroku. To zahrnuje také hodně cestování po světě, které ale nikdy nebylo jeho oblíbenou činností.
„Kvůli mně změnil celý svůj život. Doteď se s tím pere,“ říká o manželovi Andrea Pomeje
Dýdžejka Andrea Pomeje je už několik let šťastná po boku svého druhého manžela Petra Plačka. Nyní promluvila o tom, co všechno její muž musel jejich vztahu obětovat.
Andrea Pomeje se dostala do povědomí široké veřejnosti jako manželka zesnulého herce Jiřího Pomeje, se kterým má dceru Aničku. Už několik let Andrea žije s Petrem Plačkem, který se v podstatě vzdal své práce proto, aby se mohl stát jejím managerem a také bodyguardem, který ji doprovází na každém kroku. To zahrnuje také hodně cestování po světě, které ale nikdy nebylo jeho oblíbenou činností.
„On změnil celý život kvůli mně. Dost často na něm vidím, že se s tím furt pere. I po těch osmi letech, co jsme spolu, se s tím pořád pere. Myslím si, že mu to i přineslo spoustu jiných věcí. Třeba nerad cestoval a teď je všechno úplně jinak,“ rozpovídala se Andrea, která je za svého muže velmi vděčná. Je šťastná i za to, jak Petr vychází s její dcerou, o kterou se stará jako o vlastní. „Každé ráno vstává s Aničkou, dělají svačiny, jede do krámu, koupí čerstvý rohlík, všechno. Jede s ní do školy, odveze ji zpátky, jde si zacvičit na chviličku. Za mě je to prostě osudový muž,“ vysekla svému manželovi poklonu.
Andrea si uvědomuje, že její práce, která se odehrává převážně v noci a o víkendech je věcí, která by jí vztah s mužem, jenž má klasickou kariéru, znemožňovala. „Nevidím absolutně možnost, že bych potkala někoho úspěšného, chlapa, který má fakt byznys nebo nějakou firmu, a že by se toho vzdal kvůli mně. Musela bych mít někoho k sobě, muže, který by stál po mém boku,“ řekl pro eXtra.cz.
Na svém muži Pomeje obdivuje i jeho, téměř bezmeznou, trpělivost. „Nevím, jestli to je věkem, že je ode mě o sedm let starší. Jestli je to tím, že už má nějaký rozhled a vyrovnanost,“ pochvaluje si dýdžejka. „Jsem ve vztahu víc protivná. A stejně mi to nedává sežrat. Dusno většinou dělám já, ale ono to rozdýchá,“ pěje chválu. Dodává taky, že v jejich manželství je stěžejní důvěra. „On měl za sebou vztahy, které byly o tom, že on z nich nikdy neodcházel, ale byl vždy podváděn. A vlastně víceméně prožíval vztahy, které byly nedůvěřivé. Za celou dobu, co jsme spolu, nenastala situace, kdy by on mohl žárlit. Nedáváme si k tomu důvody,“ říká s jistotou.