Když herec Jiří Pomeje podlehl ve věku čtyřiapadesáti let zákeřné rakovině, bylo jeho dceři Aničce pouhých šest let. A i když v té době už s manželkou Andreou Pomeje netvořili pár, svou dceru miloval a snažil se o ni starat. Vzpomínky na něj ožívají hlavně v předvánočním čase. A to nejen díky pohádkám, ve kterých hrál.
Andrea Pomeje se zpětně obviňuje, že Aničce smrt jejího otce málo vysvětlila
DJka Andrea Pomeje je maminkou téměř třináctileté Aničky, kterou má se svým zesnulým manželem, hercem Jiřím Pomeje. To, jak spolu mluví o jeho odchodu, jí ale dělá starosti.
Když herec Jiří Pomeje podlehl ve věku čtyřiapadesáti let zákeřné rakovině, bylo jeho dceři Aničce pouhých šest let. A i když v té době už s manželkou Andreou Pomeje netvořili pár, svou dceru miloval a snažil se o ni starat. Vzpomínky na něj ožívají hlavně v předvánočním čase. A to nejen díky pohádkám, ve kterých hrál.
„Koukáme na něj. Nedávno s ním běžela jedna pohádka. Anička to má s ním spojené, bude mít také narozeniny 13. prosince. Vánoce jsou s ním propojené, ať už těmi pohádkami, tak i pocitem, že je pořád mezi námi,“ říká Andrea, která dodnes pořádně neví, jak s dcerou o smrti jejího otce mluvit. Zatím to totiž u nich doma není příliš časté téma. „Přemýšlím, jestli jsem neudělala chybu, že jsem s ní smrt Jirky pomalu a nenásilně víc neprobírala. Jestli to v sobě nemá zablokované a nebude to pro ni jednou náraz, až si to naplno uvědomí. Dnes to ještě vnímá spíš takovým dětským způsobem, ale už se blíží doba, kdy to na ni může dolehnout,“ zamýšlí se Pomeje.
Ještě za Jiřího života se Andrea dala dohromady se svým současným partnerem Petrem Plačkem, který nyní bere Aničku jako svou dceru. Minulý rok se symbolicky vzali v Thajsku a poté zpečetili svůj svazek i úředně. Pomeje přesto uvažuje o tom, že by si svatbu ještě jednou zopakovali.
„Chtěla bych si ještě jednou užít ty hezké svatební šaty. Na mé první svatbě s Jirkou jsem byla v šestém měsíci těhotenství, takže jsem si ji neužila tolik, jak bych chtěla. Cítila jsem se sice jako princezna, ale spíš taková, která předtím vyjedla celou cukrárnu. Ta svatba v Thajsku byla hezká, ale šlo hlavně o obřad a bylo to jen mezi námi dvěma. Nebylo to takové, jaké bych si přála prožít se všemi nejbližšími,“ řekla Andrea pro eXtra.cz s tím, že mají v plánu uspořádat ještě jednu pořádnou oslavu pro všechny své blízké.