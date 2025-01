„Je mi z toho zle, kam se to dostává,“ říká Brzobohatý po dalším soudu s Kuchařovou

Samosoudce Martin Trepka, který má tento případ na starosti, mu dává z velké části za pravdu. „Soud zveřejnění těch tvrzení jako takových považuje za způsobilé zasáhnout do osobnostních práv pana žalobce, ať jsou ta tvrzení pravdivá, nebo nepravdivá. Kdyby to měla být pravda, tak to, že to bylo zveřejněno, soud považuje za zásah do osobnostních práv. To, že by ta tvrzení měla být nepravdivá, bude prokazováno ze dvou důvodů – jednak proto, že žalobce se domáhá omluvy za to, že ta tvrzení jsou nepravdivá, a pokud by nepravdivá byla, tak to navíc podle názoru soudu zásah do osobnostních práv ještě umocňuje,“ vysvětlil soudce.