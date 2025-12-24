V rodném listě mají jako datum narození dny mezi 24. a 26. prosincem. A kromě vánočních dárků tak od svých blízkých dostávají i ty narozeninové. Slavných osobností narozených během vánočních svátků není málo, jsou mezi nimi populární herci, zpěváci a zpěvačky, ale i spisovatelé, spisovatelky a překvapivě mnoho dobrodruhů, jako byl například výstřední pilot Howard Hughes, známý český světoběžník Jiří Hanzelka nebo rekordman v rybolovu Jakub Vágner.
Kromě vánočních svátků slaví i narozeniny. Tyhle celebrity přinesl Ježíšek
Zatímco pro některé z nás jsou Vánoce spojeny především se svátky narození Ježíška nebo příchodem Santa Clause, pro jiné jsou to také dny, kdy slaví svoje narozeniny. Na Štědrý den se narodil například český rybář a dobrodruh Jakub Vágner nebo cestovatel Jiří Hanzelka.
Podívejte se do naší galerie na slavné lidi, kteří přišli na svět o Vánocích.
Ricky Martin
Na Štědrý den se narodil portorický zpěvák Enrique Martín Morales, známý pod uměleckým jménem Ricky Martin. Idol mnoha žen a dívek, který letos oslaví svoje 54. narozeniny, si vzal v roce 2016 syrsko-švédského umělce Jwana Yosefa.
Ricky Martin
Na Štědrý den se narodil portorický zpěvák Enrique Martín Morales, známý pod uměleckým jménem Ricky Martin. Idol mnoha žen a dívek, který letos oslaví svoje 54. narozeniny, si vzal v roce 2016 syrsko-švédského umělce Jwana Yosefa.
Jakub Vágner
Také český rybář, dobrodruh a držitel několika světových rekordů v lovu sladkovodních ryb Jakub Vágner přišel na svět na Štědrý den. Syn hudebníka Karla Vágnera proslul především díky rybářskému pořadu Fish Warrior, vysílaném televizní stanicí National Geographic Channel. Letos oslaví 44. narozeniny.
Louis William Tomlinson
Louis William Tomlinson je anglický zpěvák, skladatel, od roku 2010 člen skupiny One Direction. V roce 2020 vydal svoji první sólovou desku s názvem Walls. Letos na Štedrý den oslaví 34 let.
Stephenie Meyerová
Americká spisovatelka Stephenie Meyerová, autorka populární románové tetralogie Stmívání, podle které byly natočeny také úspěšné filmy, letos na Štědrý den oslaví 52. narozeniny.
Rostislav Novák ml.
Narozeniny a Vánoce dohromady slaví také český herec a principál Cirku La Putyka. Rostislav Novák mladší, který na Štědrý den oslaví 46. narozeniny, je potomkem osmé generace slavných českých loutkářů Kopeckých.
Howard Hughes
Slavný americký letecký konstruktér, pilot, podnikatel, filmový režisér a producent Howard Hughes se narodil na Štědrý den roku 1905 a zemřel v roce 1976. Byl znám jako sukničkář, výstřední člověk a jeden z nejbohatších lidí světa. Ke konci jeho života dosahovalo jeho bohatství výše osmi miliard dolarů.
Jiří Hanzelka
Jako dárek od Ježíška přišel na svět i slavný český cestovatel, dobrodruh a spisovatel Jiří Hanzelka. S Miroslavem Zikmundem projel svět a patří mezi nejznámější české osobnosti. Narodil se v roce 1920, zemřel v únoru 2003.
Annie Lennoxová
Britská zpěvačka, politická aktivistka a filantropka Annie Lennoxová přišla na svět 25. prosince 1954. Dříve vystupovala s hudebními skupinami The Tourists či Eurythmics. Na sólovou dráhu se vydala počátkem 90. let, v roce 2004 vyhrála Zlatý glóbus a Oscara za nejlepší filmovou píseň k celovečernímu filmu Pán prstenů: Návrat krále.
Milada Horáková
Česká právnička, politička a feministka Milada Horáková byla jednou z tváří politických procesů 50. let. Narodila se 25. prosince v roce 1901. Jediná popravená žena, která byla odsouzena za vykonstruované spiknutí a velezradu, byla usmrcena 27. června 1950. Částečná rehabilitace Horákové proběhla v roce 1968, plná teprve v roce 1990.
Dido
Na první svátek vánoční oslaví své 54. narozeniny také britská zpěvačka a skladatelka známá jako Dido. Její debutové album s písněmi Hunter či Thank You vyšlo roku 1999.
Antonín Procházka
Na Boží hod se narodil také český herec, dramatik, scenárista a divadelní režisér Antonín Procházka. Pochází z Kroměříže a napsal třináct divadelních her, převážně komedií. Letos oslaví 72. narozeniny.
Humphrey Bogart
Legendární americký filmový a divadelní herec Humphrey Bogart se proslavil především ve 30. a 40. letech uplynulého století. V první světové válce sloužil u námořnictva. Zahrál si v několika kultovních snímcích jako Casablanca, Mít a nemít či Africká královna, za což získal Oscara. Zemřel v roce 1957.
Jared Leto
Americký herec, zpěvák, frontman hudební skupiny 30 Seconds to Mars Jared Leto, který svým vzhledem poslední léta připomíná Ježíše, se narodil 26. prosince. Letos oslaví 54. narozeniny.
Henry Miller
Americký spisovatel Henry Miller, který se proslavil velmi otevřenými díly, jež byla označována za nemravná, vulgární a kazící výchovu mládeže, přišel na svět taktéž na druhý svátek vánoční 1891. Jeho díla vycházela primárně ve Francii, v USA až o mnoho let později. Svým přístupem ovlivnil hnutí hippies i generací beatníků. Zemřel v roce 1980.
Petr Rezek
Na Štěpána se narodil také český zpěvák, skladatel, textař a moderátor Petr Rezek, jehož kariéra byla výrazně spjatá se zpěvačkou Hanou Zagorovou. Letos o Vánocích oslaví 83. narozeniny.