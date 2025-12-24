Přeskočit na obsah
24. 12. Adam a Eva
Kromě vánočních svátků slaví i narozeniny. Tyhle celebrity přinesl Ježíšek

S Jakubem Vagnerem na rybách
S Jakubem Vagnerem na rybách
S Jakubem Vagnerem na rybách
S Jakubem Vagnerem na rybách
Petra Holakovská

Zatímco pro některé z nás jsou Vánoce spojeny především se svátky narození Ježíška nebo příchodem Santa Clause, pro jiné jsou to také dny, kdy slaví svoje narozeniny. Na Štědrý den se narodil například český rybář a dobrodruh Jakub Vágner nebo cestovatel Jiří Hanzelka.

V rodném listě mají jako datum narození dny mezi 24. a 26. prosincem. A kromě vánočních dárků tak od svých blízkých dostávají i ty narozeninové. Slavných osobností narozených během vánočních svátků není málo, jsou mezi nimi populární herci, zpěváci a zpěvačky, ale i spisovatelé, spisovatelky a překvapivě mnoho dobrodruhů, jako byl například výstřední pilot Howard Hughes, známý český světoběžník Jiří Hanzelka nebo rekordman v rybolovu Jakub Vágner.

Podívejte se do naší galerie na slavné lidi, kteří přišli na svět o Vánocích.

Ricky Martin

Na Štědrý den se narodil portorický zpěvák Enrique Martín Morales, známý pod uměleckým jménem Ricky Martin. Idol mnoha žen a dívek, který letos oslaví svoje 54. narozeniny, si vzal v roce 2016 syrsko-švédského umělce Jwana Yosefa.

Ricky Martin
Ricky MartinFoto: Reuters
