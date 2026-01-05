Manželka Karlose Vémoly, který je momentálně ve vazbě, Lela Vémola, sbalila po jeho zatčení jejich tři děti a odešla z domu v Měchenicích, jemuž se přezdívá Vémolaland. Jenže tam zůstala početná skupina zvířat. O ta se stará Vémolův letitý kamarád Tomáš Lundák.
„Krokodýl nechtěl žrát,“ popisuje kamarád, který se stará o Vémolova zvířata
Karlos Vémola je už skoro dva týdny ve vazbě kvůli podezření z drogového trestného činu. Nemůže se tak starat nejen o svou rodinu – manželku Lelu a tři děti –, ale ani o exotická zvířata, která doma chová.
Na starost mu zůstali nejen lvi, ale také krokodýl, pes, dravé ryby a další. „Co se týká lva, který má Karlose jako hlavního, tak když přijdu já, je chviličku nervózní. Ale tím, že jsou v kleci krmné díry, člověk nemusí mít strach. A během dvou tří dnů si už zase zvykne, takže vše běží, jak má,“ prozradil Lundák v rozhovoru pro CNN Prima News. Péče o zvířata pro něj není nová, jelikož je to právě on, kdo je obstarává, když je Vémola pryč, ať už na dovolené nebo kvůli své práci.
Nejhorší je pro ně podle jeho názoru stesk. „Pro zvířata je to zatím teprve týden. Protože když jede Karlos na kemp, je to samozřejmě na delší dobu. Vždy je nejhorší ten první den bez Karlose,“ popsal rodinný přítel. „Nejhůř to vždy nese krokodýl. Protože tím, že je to samice, tak si ode mě nevezme tři dny nic, a až pak začne žrát. Je na Káju fixovaná hodně. Teď už si vzala, takže je to v pořádku,“ oddychl si Lundák.
„Spíš příští týden bude takový, že se zvířatům začne hodně stýskat. Karlos je vždy pryč deset, maximálně čtrnáct dnů. Takže nás teprve čeká, že se jim opravdu začne stýskat,“ myslí si kamarád, který překvapil svou odpovědí na otázku, které zvíře je na péči nejnáročnější. „V tuto chvíli je nejvíc práce se psem Beastem. Protože přes noc mrzne, musím ho brzy ráno pouštět. Když je kolem nuly a míň, musím ho přes den a na noc zavírat do domu. Vše ostatní je v běžném režimu,“ dodal s tím, že je naprosto přesvědčený o Vémolově nevině. O dům a zvířata je však připravený se starat tak dlouho, jak bude potřeba.