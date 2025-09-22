Frejová ostře k náhlému konci seriálu ZOO Nové začátky: „Ze dne na den je 700 lidí bez práce“

Prima v uplynulých dnech zároveň ukončila seriály ZOO Nové začátky a Kamarádi, což vysvětluje, proč si část moderátorů, herců a bavičů ponechávala otevřené možnosti i u jiných stanic. Frejová v rozhovoru pro deník Aha! potvrdila, že se o konci natáčení dozvěděli aktéři seriálu ZOO Nové začátky doslova na poslední chvíli. „To, že už netočíme, jsme se opravdu dozvěděli ze dne na den. A přijde mi to jako naprosto nehorázný a bezprecedentní přístup,“ řekla v rozhovoru. Podle ní by „v každé slušné firmě existovala nějaká výpovědní lhůta, aby se člověk mohl připravit“ — zvlášť když mají tvůrci často diář zaplněný týdny dopředu.
Svalovat vinu na producenta ale Frejová odmítá. „Producent seriálu je v tom úplně nevinně, ten taky nevěděl vůbec nic,“ dodala s tím, že podobné situace by se měly řešit systémově. „Tam ze dne na den přišlo o práci sedm set lidí… Myslím, že tohle je přesně situace, kdy by měly fungovat ony vysmívané odbory. Herecké odbory tu nefungují v podstatě vůbec.“ Na otázku, jak televize Prima náhlé ukončení zdůvodnila, odpověděla stručně: „Nezdůvodnili, jen velmi obecně… Nebudu se k tomu dál vyjadřovat.“ Jasné je jediné – už natočené díly doběhnou do konce roku a tým se musel bleskově přeorientovat na jiné projekty, ve kterých byly volné kapacity.
Nové minisérie i podcast
Kristýna Frejová se ale nezastavuje. „Zítra mám schůzku s jedním producentem… máme připravený koncept podle mého námětu na dvě minisérie. Není to úplně mainstreamová záležitost, rozhodně by se to nedalo vysílat před dvaadvacátou hodinou,“ naznačila v rozhovoru a dodala přání, aby tuzemská obrazovka víc riskovala: „Myslím, že naše současná televizní tvorba by potřebovala vykazovat více odvahy.“ K tomu rozjíždí podcast s Erikou Hendrix.
Prima stopla i pořad Inkognito
Moderátor Libor Bouček si nedávno splnil dlouholetý sen: pod přezdívkou Žolík se postavil po bok lovců ve vědomostní show Na lovu na TV Nova. Tyto „pletky“ s konkurencí mu však zřejmě přivodily napětí s jeho domovskou stanicí Prima.
Ta nečekaně pozastavila natáčení pořadu Inkognito, který Bouček uváděl od září 2021. Blesk.cz uvedl, že podle lidí z branže v tom byl jasný signál: věrnost se oceňuje, přebíhání má následky. Sama televize ale trvá na tom, že nejde o definitivní konec divácky oblíbeného formátu. „Rozhodli jsme se divákům zpestřit čtvrteční večery novými premiérovými díly Ano, šéfe!. Inkognito rozhodně nerušíme. Vrátí se na své obvyklé místo…“ ujistila Zuzana Brzáková z FTV Prima. Termín návratu ani délku pauzy však nesdělila.
Samotného Boučka zřejmě rozhodnutí zaskočilo. Ještě na konci srpna diváky utvrzoval v tom, že se žádné změny konat nebudou: „Máme rádi Česko a Inkognito pokračuje dál, za což jsem rád. Čeká nás nová sezona,“ a chválil přístup nadřízených. „Vážím si spolupráce s oběma mediálními skupinami… Jsem šťastný, že proběhlo lidské pochopení toho, že jsem tuhle výzvu přijal. Je to vlastně hezké gesto,“ ocenil tehdy vedení Primy. O pár týdnů později však přišla studená sprcha. Bouček na Primě dál zůstal spojován alespoň s populární soutěží Máme rádi Česko.
