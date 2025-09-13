Boučkovi stopli inkognito. Může za to jeho působení v pořadu Na lovu v konkurenční televizi?

Moderátor Libor Bouček si nedávno splnil dlouholetý sen: pod přezdívkou Žolík se postavil po bok lovců ve vědomostní show Na lovu na TV Nova. Tyto „pletky“ s konkurencí mu však zřejmě přivodily napětí s jeho domovskou stanicí Prima.
Reklama
Ta nečekaně pozastavila natáčení pořadu Inkognito, který Bouček uváděl od září 2021. Blesk.cz uvedl, že podle lidí z branže v tom byl jasný signál: věrnost se oceňuje, přebíhání má následky. Sama televize ale trvá na tom, že nejde o definitivní konec divácky oblíbeného formátu. „Rozhodli jsme se divákům zpestřit čtvrteční večery novými premiérovými díly Ano, šéfe!. Inkognito rozhodně nerušíme. Vrátí se na své obvyklé místo…“ ujistila Zuzana Brzáková z FTV Prima. Termín návratu ani délku pauzy však nesdělila.
Samotného Boučka zřejmě rozhodnutí zaskočilo. Ještě na konci srpna diváky utvrzoval v tom, že se žádné změny konat nebudou: „Máme rádi Česko a Inkognito pokračuje dál, za což jsem rád. Čeká nás nová sezona,“ a chválil přístup nadřízených. „Vážím si spolupráce s oběma mediálními skupinami… Jsem šťastný, že proběhlo lidské pochopení toho, že jsem tuhle výzvu přijal. Je to vlastně hezké gesto,“ ocenil tehdy vedení Primy. O pár týdnů později však přišla studená sprcha. Prima v uplynulých dnech zároveň ukončila seriály ZOO Nové začátky a Kamarádi, což vysvětluje, proč si část moderátorů, herců a bavičů ponechávala otevřené možnosti i u jiných stanic. Bouček na Primě dál zůstal spojován alespoň s populární soutěží Máme rádi Česko.
Reklama
Bouček jako Žolík
Televize Nova už v první polovině srpna představila svou podzimní programovou nabídku, do níž zahrnula i obsah pro platformu OnePlay. Stejně jako konkurence vsadila na rodinné příběhy, kriminální zápletky a soutěžní formáty. Mezi novinkami v podobě seriálů, dokumentů a zábavných pořadů vzbudila pozornost především zpráva, že do populární vědomostní soutěže Na lovu přibude nový lovec – známý moderátor Libor Bouček.
Zpočátku šlo jen o narážku ze strany Kalkulátora (pozn. red. Jakuba Kvášovského), který byl zvědavý, jak by si Bouček poradil v roli soupeře. Avšak po úspěšném absolvování zkušebního kola, jímž prochází každý budoucí lovec, se z původního vtipu stala skutečnost. „Já to vnímám jako obrovský privilegium. Přijal jsem to, nerozmyslel jsem si to a jsem roztřesen. Jdu prostě s kůží na trh a jsem zvědavej. Je to výzva, která se od Kalkulátora neodmítá,“ řekl Bouček v rozhovoru televize Nova. „Kdybych byl dobrej, tak jsem takovej Žolík v tom týmu, takže je to taková obojetná přezdívka. Je to zcela na místě,“ dodal moderátor.
Mohlo by vás zajímat
Reklama