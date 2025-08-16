Reklama
Královská rodina má nový koníček. Princezna Kate propadla včelaření

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Princezna Kate se na Instagramu pochlubila novým videem k Světovému dni včel a ukázala, že včelaření není jen koníček, ale i způsob, jak nachází klid a rovnováhu. Stejnou vášeň sdílí s bratrem Jamesem, vévodkyní Meghan i královnou Camillou.

Na svém instagramovém profilu zveřejnila princezna Kate nový příspěvek z vlastní série věnované přírodě – tentokrát laděný do letních tónů. Krátké video nabízí poetický pohled na květiny v plném rozkvětu, zralou úrodu, zemědělskou krajinu či děti pobíhající po loukách. Všechny záběry dohromady vytvářejí obraz radostného léta a připomínají krásu všedních okamžiků.

Významnou roli má v klipu i včelařství, jemuž se Kate začala věnovat na jaře a tím navazuje na královskou tradici – vlastní úly totiž chová i král Karel III.„Přijměme radost, kterou lze nalézt i v těch nejprchavějších okamžicích,“ dodala princezna k videu, čímž zdůraznila, že i zdánlivé drobnosti mají v životě velkou hodnotu.

Lásku k včelaření sdílí Kate i se svým mladším bratrem Jamesem Middletonem. Ten už v roce 2019 na Instagramu prozradil, že práce s včelami pro něj představuje formu meditace. „Beekeeping to me is a meditation. Its a chance to escape my mind and be so consumed by something that hours can pass by without knowing it. Meditation is a wonderful tool to help with stress, anxiety, depression and doesnt just need to be practiced sitting down!“ napsal tehdy.

Společný koníček s Meghan Markle i královnou Camillou

Zajímavostí je, že včelaření spojuje i princeznu Kate a vévodkyni Meghan Markle. Meghan tuto vášeň ukázala v prvním díle svého netflixového seriálu With Love, Meghan, který měl premiéru 4. března. „Je to malá připomínka toho, že je dobré dělat věci, které vás trochu děsí. Ale snažím se zůstat v klidu, protože je nádherné být takhle propojená s přírodou,“ popsala tehdy Meghan pro magazín People. A aby toho nebylo málo, koníček se přenesl i do další generace královské rodiny. Královna Camilla má vlastní úly na svém sídle v Lacocku v hrabství Wiltshire a od roku 2020 zastává funkci prezidentky charity Bees for Development, která podporuje udržitelné včelaření v rozvojových zemích.

Zdroj: Magazín People

