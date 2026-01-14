Manželka současného britského krále Karla III. královna Camilla překvapila svou otevřeností v ranním vysílání pořadu Today na BBC Radio 4. Tam se účastnila debaty o násilí na ženách a misogynii. Přítomná byla také bývalá britská premiérka, baronka Theresa Mayová a sportovní komentátor BBC John Hunt a jeho nejstarší dcera Amy.
Královna Camilla poprvé veřejně promluvila o svém sexuálním napadení
Násilí na ženách je velký problém. Bohužel svou vlastní zkušenost s ním má i současná britská královna Camilla, která se rozhodla o ní poprvé veřejně promluvit.
Hunt předloni prožil obrovskou osobní tragédii, kdy byly jeho manželka a dcery Louise a Hannah brutálně zavražděny zhrzeným expartnerem pětadvacetileté Louise. Jejich odvahu o tématu mluvit královna velmi ocenila. „Chtěla bych jen říct, že ať už jsou vaši blízcí kdekoli, byli by na vás oba jistě moc hrdí,“ řekla. „Určitě s úsměvem přihlížejí, jak úžasného otce, manžela či sestru ve vás mají.“ A právě to ji inspirovalo k tomu, aby se i ona o osobní zkušenost podělila. A to i přesto, že královská rodina bývá ohledně takových situací skoupá na slovo.
„Vzpomněla jsem si na něco, co se dlouho schovávalo někde vzadu v mojí hlavě. Jako dospívající děvče jsem se stala obětí útoku při cestě vlakem… Pamatuju si, že jsem tehdy byla tak naštvaná,“ řekla královna, která přidala i pár detailů. „Četla jsem si knížku a ten kluk, ten muž mě napadl a já jsem se bránila,“ dodala manželka britského panovníka s tím, že u ní měl incident šťastný konec a ona byla schopná se ubránit.
„Vybavuji si, jak jsem vystoupila z vlaku a máma se na mě podívala a řekla: Proč máš vlasy jako naježené? a Proč ti chybí knoflík u kabátu… Já si pamatuji ten vztek – byla jsem hrozně rozzuřená, a někde to ve mně i po těch letech zůstalo,“ dodala královna. O tomto zážitku panovnice se již dříve psalo v knize Power and the Palace od novináře Valentina Lowa. Tam stálo také to, že muž byl zadržen. Královna si ale původně nepřála, aby se o tom veřejně hovořilo.
Zdroj: Today na BBC Radio 4