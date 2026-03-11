Když zpěvačka Markéta Konvičková během Mezinárodního dne žen zveřejnila svou fotografii s přáním ostatním ženám, vyvolalo to velkou reakci. Pod snímkem se začaly hromadit komentáře, které poukazovaly na to, jak je jedna z finalistek pěvecké soutěže Superstar krásná. Někteří dokonce díky nim usuzovali na lepšící se zdravotní stav. To ale zpěvačka bohužel vyvrátila.
Konvičková promluvila o svém zdravotním stavu. Bohužel nemá dobré zprávy
Zpěvačka Markéta Konvičková už nějaký čas otevřeně hovoří o tom, že se potýká s vážným onkologickým onemocněním. A i když v současné době vypadá dobře, skutečnost je bohužel jiná.
„Moc vám to sluší a jsem ráda, že se cítíte líp, je to vidět! Jen tak dál,“ vzkázala jí jedna z fanynek. To však Konvičkovou přimělo k odpovědi, která mnoho lidí velmi zarmoutila. „Kéž by! O svém cítění raději pomlčím. To až někdy v knížce. Ale děkuji, že to tak vnímáte,“ posteskla si a všem je z její odpovědi jasné, že její nemoc rozhodně není na ústupu a ona právě prožívá velmi náročné období. Onemocnění, kterým Konvičková trpí, patří mezi vzácné typy nádorů bez specifického názvu.
Čtěte také: Markéta Konvičková: Mám nádory v plicích, operace není možná
„Je to opravdu vzácný nebo ojedinělý druh nádorového onemocnění, které se tváří jako rakovina, ale není to ona. Nefungují na to léčby, jako je chemoterapie. Jsou to ohraničené nádory, jmenují se karcinoidy a nejefektivnější léčbou je odstranit je chirurgicky z těla – a je vymalováno,“ vysvětlila před časem zpěvačka.
V případě Konvičkové je však nemoc složitější. „Mám to někde v plicích a nejde to odstranit chirurgicky. Jsou nějaké léčby, tabletky, hormonální injekce a další různé zákroky, díky nimž se cítím dobře. Jsem ráda, že už existuje léčba, díky které můžu plnohodnotně a úplně normálně fungovat,“ popsala. Podstoupila už několik bronchoskopií, během nichž jí lékaři odebírali odstranitelné části nádorů. V minulosti prodělala také těžký zápal plic, při kterém hrozilo, že přijde o celou jednu plíci. K tomu naštěstí nedošlo.