"Kněz má být ctnostný," zastal se Czendlik Brzobohatého před kolegou knězem

Podle něj jeho kolega překročil meze. „To nejde. Teď se hodně řeší kauza se zpovědním tajemstvím kvůli Vatikánské smlouvě. A když nyní máme postní dobu, tak bychom si měli uvědomit, že tajemství je něco, co bychom měli ctít. Je to ctnost. Když někdo někoho takhle vede, tak to jsou důvěrné věci. Je to podobné jako u psychiatra, psychologa nebo doktora. Stejné je to i u kněze. Něco jiného je povídat si u piva a řešit banální věci. Ale tohle spadá ani ne do tajemství zpovědi, ale vyloženě do slušného chování. To znamená: kdo jiný by měl vynikat určitou ctností, když ne duchovní? Navíc když se staví do role mentora?“ rozohnil se pro Extra.cz.