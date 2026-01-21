Přeskočit na obsah
Hanychová se pustila do rodiny svého exmanžela a nebere si servítky: Rybovou i s Prachařem si namazala na chleba

Agáta HanychováFoto: Profimedia
Agáta HanychováFoto: Profimedia
Petra Holakovská

Překvapivý rozchod herců Lindy Rybové a Davida Prachaře je poslední týdny velkým tématem. Ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, jej proto nevynechala ani Agáta Hanychová. Protože sama byla kdysi součástí rodiny Prachařových, nabídla posluchačům osobní pohled do vztahů, které zůstávaly dlouhá léta za zavřenými dveřmi. A pikantnostmi rozhodně nešetřila!

Reklama

Podle influencerky panovala mezi její rodinou a rodinou Jakuba Prachaře, za kterého byla provdaná sedm let, obrovská nevraživost. „Na naší svatbě bylo ticho. Ty rodiny se nenáviděly,“ šokovala Agáta atmosférou, která samozřejmě jejich velký den negativně ovlivnila. Dávným důvodem rodinných sporů přitom měl být její tehdejší tchán David Prachař.

Od zamilování k nenávisti

Když totiž herečka Dana Batulková nosila syna Jakuba, jehož otcem je právě David Prachař, pod srdcem stalo se něco, co zmíněné rodiny navždy znesvářilo. „David prachař se zamiloval do mojí mámy (herečka Veronika Žilková pozn. red.). Šel to Daně říct do porodnice. Moje máma s ním nikdy nic neměla, byla to platonická láska z jeho strany,“ šokovala Agáta. Když pak Agáta začala randit s Jakubem,  přenesla se Danina nelibost vůči Veronice na ni. „My jsme v tom přitom byli nevinně,“ dodala.

Agáta Hanychová Prachařová, Jakub Prachař
Na svatbě Agáty s Jakubem Prachaře panovalo ticho.
Foto: Profimedia
Reklama

Nenávistná Rybová

Harmonické vztahy se Agátě nepodařilo navázat ani s druhou manželkou Davida Prachaře, herečkou Lindou Rybovou. „Linda mě celý život nesnášela, nevím proč. Já ji taky nemám ráda. Dávali nám najevo, že my jsme jako rodina póvl z bulváru a oni jsou ti intelektuálové,“ přiznala s tím, že Lindino chování vůči ní nebylo přátelské, naopak se cítila shazovaná, což samozřejmě rodinné pohodě nepřidalo. Byla to přitom právě Linda, která stála za rozpadem manželství Davida Prachaře s Danou Batulkovou. V té době byla Dana navíc Lindinou blízkou kamarádkou z divadla.

David Prachař, Linda Rybová
Podle Agáty si Linda vzala starého chlapa...
Foto: Profimedia

Zhroucený Prachař

Jasno má influencerka i o současné situaci, tedy manželské krizi u Davida Prachaře s Lindou. „Teď se to celé otočilo. Linda se zamilovala do svého kolegy, Davidovi to ostře oznámila, on se z toho zhroutil a posléze si našel jinou herečku,“ řekla s odkazem na herečku Sarah Haváčovou, se kterou teď Prachař chodí a s ironií sobě vlastní dodala: „Linda si holt vzala starého chlapa.“

Dana Batulková
Do svého vyprávění o rodinných vztazích zahrnula i herečku Danu Batulkovou.
Foto: Profimedia
Video: Aktuálně.cz

Zdroj: iDNES.cz

