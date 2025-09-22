Na ostrově Tenefire si Zuzana Belohorcová a, její manžel Vlasta Hájek a jejich dvě děti – dcera Salma a syn Nevio plánovali zařídit spokojený život. Jenže odtud přicházejí zprávy, že jejich manželství je v troskách a Hájek plánuje stěhování jinam. Navíc tajuplné vyjádření Belohorcové k celé věci jen nahrává spekulacím.
