Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

"Když ztratíš rodinu, přijdeš o všechno," píše Belohorcová po Hájkově údajné nevěře

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek
Zuzana Belohorcová a Vlasta HájekFoto: Profimedia.cz
Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek
Zuzana Belohorcová a Vlasta HájekFoto: Profimedia.cz
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Českým šoubyznysem v posledních dnech hýbe kauza údajné nevěry, které měla rozvrátit dlouholeté manželství bývalé moderátorky Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Na ostrově Tenefire si Zuzana Belohorcová a, její manžel Vlasta Hájek a jejich dvě děti dcera Salma a syn Nevio plánovali zařídit spokojený život. Jenže odtud přicházejí zprávy, že jejich manželství je v troskách a Hájek plánuje stěhování jinam. Navíc tajuplné vyjádření Belohorcové k celé věci jen nahrává spekulacím.

Zuzana Belohorcová
Zuzana Belohorcová

Zuzana Belohorcová se rozhodla pro explantaci: „Bylo to jedno z mých nejlepších rozhodnutí“

Celebrity

„Nějakou dobu se tady šušká, že jdou od sebe. Hájek se má stěhovat z Tenerife, a Zuzana s dětmi zůstávají," tvrdí pro Extra.cz anonymní zdroj přímo z Tenerife. Ten také prozradil, že za vším má stát milostný poměr Hájeka s jednou ze zaměstnankyň jejich realitní kanceláře, kterou spolu s Belohorcovou na ostrově provozují. Je to milenka, kterou má mít celou dobu. Teď je to ale prý něco víc. Jde o realitačku z jeho officu,“ dodává zdroj webu s tím, že to není zdaleka první Hájkova nevěra.

Všichni jsou tak samozřejmě napjatí, co k tomu řekně Belohorcová. Ta se zatím vždy postavila na stranu manžela, jenže tentokrát její slova naznačují, že opravdu jejich vztah prochází hlubokou krizí. „Určitě se k tomu nebudu vyjadřovat. Jsem na výletě na Teide s dětmi a užíváme si společný čas,“ uvedla pro web Super.cz. Dle jejich informací milostný poměr popírá i údajná Hákova milenka. Omlouvám se, máte špatné informace, zněla zpráva, kterou poslala do redakce. 

Reklama

Dovolenou ale Belohorcová opět tráví jen s dětmi bez přítomnosti manžela. To už je u nich poslední dobou téměř tradice. A z té, kterou nedávno trávila s dětmi a rodiči napsala také velmi tajuplný vzkaz. „Tohle je pro mě největší úspěch v životě. Krásná zdravá miminka, pro které tu vždy budu, vždy velmi nápomocná, vždy podpora, stejně tak, jak stojí po mém boku celý můj život mí milovaní rodiče, na které se mohu vždy spolehnout v každé situaci. A jsem jim nesmírně vděčná, za to, jak mi v životě dali rodinnou základnu, protože rodina je základ všeho, proto si to chraňme, protože když ztratíš svou rodinu… přijdeš o všechno,“ napsala v srpnu ke snímkům z prázdnin. 

Zdroj: Super.cz, Extra.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama