Olga Menzelová je známá česká producentka, fundraiserka, zakladatelka produkční společnosti Medialogue a Nadačního fondu Jiřího Menzela.
Právě Nadační fond Jiřího Menzela nedávno oznámil, že mezi tvůrce, kterým bude nově poskytovat finanční podporu, zařadil herečku Alenu Vránovou. „Náš národ neumí rozlišovat mezi výkonným umělcem a autorem. Výkonné umělce podporujeme pravidelně částkou, kterou jim posíláme na účet, aby se mohli alespoň na něco spolehnout a aby se jim důchod či živobytí nějakým způsobem vylepšilo,“ vysvětlila Menzelová v podcastu Nora. Připomněla přitom i zkušenost svého manžela Jiřího Menzela, který většinu svých filmů natočil v době, kdy tantiémy pobíral Filmexport, tehdejší vlastník práv. Dnes spravuje část práv k jeho dílu Národní filmový archiv.
Od úmrtí Jiřího Menzela letos v září uplynulo pět let. Menzelová o manžela pečovala až do úplného konce, byl hospitalizován v domácí péči. Náklady na tuto péči dosahovaly až sta tisíc korun měsíčně. „Já pracuju a měli jsme i nějaké rezervy. Ale kdybych nepracovala, péči o Jirku bychom si nemohli dovolit. Tehdy ani nebyly rozšířené služby domácí péče, jak je známe dnes, takže jsem všechny ošetřovatele a další profesionály sháněla sama. Přestože byl ve vážném stavu dva roky, dělali jsme velké pokroky. Nikdo nečekal, že to zvládneme. Vzít ho domů bylo moje nejlepší rozhodnutí, i když mě mnozí od toho zrazovali,“ vzpomíná Menzelová.
Veřejná vdova
„Člověk se musí naučit se od mnoha věcí odosobnit, protože český národ velmi rád hodnotí a soudí, aniž by znal detaily nebo skutečnosti. Drží se toho, co si někde přečtou, a to je samozřejmě strašně nepříjemné,“ soudí Menzelová. Sama proto dává přednost tomu žít podle sebe, bez ohledu na názory okolí. V minulosti se často řešil především věkový rozdíl mezi ní a jejím manželem a také skutečnost, že má děti s různými partnery: dceru Karolínu z předchozího vztahu s Jaroslavem Brabcem, dceru Evu z manželství s Jiřím Menzelem a syna Alberta, jehož otcem je egyptolog Miroslav Bárta.
„Některé ženy se pořád snaží žít tak, jak to po nich chtějí druzí. I dcery učím, že správný je opak — aby stály na vlastních nohách. Muž je průměrná žena. Žena uvaří, uklidí, postará se o děti, jde s nimi do parku, vezme je na výlet a k tomu zvládá svoji práci. Žena je schopná všeho. Ale když muž udělá něco z toho, co je u nás trochu neobvyklé, dejme tomu uvaří, tak celý Instagram pláče dojetím,“ dodala.
Podruhé zasnoubená
Menzelová si radostnou novinu několik týdnů nechávala pro sebe — a patrně by v tom pokračovala, podobně jako kdysi s narozením syna. O Albertovi promluvila až ve chvíli, kdy mu bylo osmnáct měsíců. Tentokrát vše vyplulo na povrch náhodou, když jí redaktorka Blesku položila otázku, zda by se vdala podruhé. „Musím říct, že ano, protože jsem byla požádána o ruku. Bylo to hrozně romantické a stalo se to v Egyptě. Když Míra poklekl, tak jsem si myslela, že ho bolí kolena. V našem věku nic divného, že. Jasně že jsem řekla ANO a víc si zatím nechám pro sebe,“ svěřila se Menzelová. Dodala i detail, že „zásnubní prstýnek normálně nosí, ale dnes ho nemá“, a zasmála se.
