Menzelová si radostnou novinu několik týdnů nechávala pro sebe — a patrně by v tom pokračovala, podobně jako kdysi s narozením syna. O Albertovi promluvila až ve chvíli, kdy mu bylo osmnáct měsíců. Tentokrát vše vyplulo na povrch náhodou, když se jí redaktorka Blesku položila otázku, zda by se vdala podruhé.
„Musím říct, že ano, protože jsem byla požádána o ruku. Bylo to hrozně romantické a stalo se to v Egyptě. Když Míra poklekl, tak jsem si myslela, že ho bolí kolena. V našem věku nic divného, že. Jasně že jsem řekla ANO a víc si zatím nechám pro sebe,“ svěřila se Menzelová. Dodala i detail, že „zásnubní prstýnek normálně nosí, ale dnes ho nemá“, a zasmála se.
Známá producentka se poprvé vdávala v roce 2004. S Jiřím Menzelem měli svatbu 28. října v rezidenci českého velvyslance v thajském Bangkoku a manželé zůstali až do režisérova úmrtí, 5. září 2020.
Odchod manžela jí ovlivnil život
Menzelová přiznala, že se přes smrt svého manžela, oscarového režiséra Jiřího Menzela, těžko přenášela. „Jirka je pryč víc než rok a mně se to stále všechno vrací,“ prozradila tehdy třiačtyřicetiletá producentka v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojku. Rovněž se zmínila, že lituje toho, že hned po jeho odchodu nevyhledala odbornou psychologickou pomoc. „Odcházení Jirky nebylo snadné. Byla to pro mě naprosto nová zkušenost. A to, že jsem mu slíbila, že bude doma, je něco naprosto nepřenositelného, něco, co jsem doposud nezažila,“ dodala Menzelová s tím, že je za to, čím si s manželem prošli, velmi vděčná. Podle jejích slov ji to připravilo na události, které ji v životě ještě čekají.
V rozhovoru vdova po slavném režisérovi také zmínila, že ji péče o nemocného manžela v domácích podmínkách hodně stála. Musela dokonce sáhnout i na úspory, které měla připravené pro svoje děti na studia. Postupné odcházení svého partnera nijak netajila ani před dcerami, které to podle ní přijímaly naprosto přirozeně. „Říkám, holky, musíte být nezávislé a musíte se umět o sebe postarat. Čímž ale nechci říct, že by neměly tomu partnerovi důvěřovat a umět se o něj opřít. Na druhou stranu nikdy nevíte, kdy se budete muset postavit na vlastní nohy, kdy vám ten partner odejde. Jakákoliv závislost, ať už je citová, nebo finanční, vás svazuje,“ popsala Menzelová a s nadsázkou dodala, že se jí dcery smějí, že největší chlap u nich doma je máma.
Menzelová, kterou od jejího manžela dělil čtyřicetiletý věkový rozdíl, proslula především organizováním výstav pod širým nebem. Ty se věnují zejména ekologickým tématům. Veřejnosti se do paměti také zapsala svým soukromým životem. Je matkou tří dětí, z nichž každé má jiného otce. První dceru Annu má s režisérem Jaroslavem Brabcem. V době, kdy toužila Menzelová po miminku, její manžel tvrdil, že děti mít nechce. Později si to ale rozmyslel a otcem druhé dcery Evy byl právě on.
