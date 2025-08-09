Antonio Banderas uspěl v Hollywoodu, anglicky neuměl ani slovo. Dnes slaví 65 let

Antonio Banderas se stal hvězdou Hollywoodu v devadesátých letech, dnes je mu už třiašedesát. Na filmovém plátně ztvárnil akční muže všeho druhu, sám ale tvrdí, že dnes je hrdinou každý, protože přežít v dnešním světě podle něj není tak jednoduché.
„S infarktem přichází velmi jasné poznání, kdy si uvědomíte, že můžete zemřít velmi rychle a že peníze v bance nic neznamenají. Já jsem si uvědomil, že pro mě má hodnotu divadlo. Je to věc, které se můžete opravdu dotknout, vidím lidi, kteří tam jsou, a situace, které se tam dějí. A to je můj sen. Žijeme v době, která nám říká, že co není zaznamenáno nebo nahráno, nemá smysl. A my zaznamenáváme příliš a říkáme tomu selfie, ale on je to jen čirý narcismus,“ říká Antonio Banderas, kterého vedl infarkt před lety k založení vlastní divadelní společnosti.
„Divadlo vám totiž najednou vyjeví velmi zajímavou a důležitou pravdu – jsem to jen já a ty a v momentě, kdy představení skončí, zůstávají jen vzpomínky, které v nás rostou," popisuje své momentální rozpoložení Banderas v interview pro časopis Vanity Fair.
