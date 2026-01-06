Když se před pár dny objevily snímky, na kterých se herec David Prachař vodí za ruku s o generaci mladší herečkou Sarah Haváčovou, řada lidí měla jasno v tom, že je to právě tento mimomanželský vztah, který stojí za rozpadem partnerství s herečkou Lindou Rybovou. S tou má Prachař tři děti a odešel za ní od první manželky, herečky Dany Batulkové.
Kdo může za krach manželství Rybové a Prachaře? Herečka prý byla nevěrná jako první
Poslední dobou plní média rozpad manželství herců Lindy Rybové a Davida Prachaře. Přestože se na první pohled zdálo, že to byl Prachař, kdo přivedl do vztahu někoho třetího, nyní se ukazuje, že to zřejmě mohlo být jinak.
Jenže nejnovější informace, se kterými přišel web eXtra.cz, napovídají, že se celá situace udála úplně jinak. Tvrdí, že to byla právě Rybová, která se zamilovala do kolegy a svého manžela po dvou desetiletích společného života opustila. A to už před tři čtvrtě rokem. Když se údajně měla Rybová zamilovat, odstěhovala se prý ze společného domova a Prachaře to zničilo natolik, že se na dva týdny zavřel doma, a dokonce se musela posouvat premiéra nové divadelní hry, ve které účinkuje. Navenek se ale oba bývalí partneři tváří tak, že to, jak momentálně žijí, je výsledkem oboustranné dohody a všichni jsou spokojení.
„Ačkoli jsme své soukromí vždy střežili, chtěli bychom nyní udělat výjimku a informovat vás, že veškeré dění je součástí a vývojem naší vzájemné dohody,“ uvedli ve svém prohlášení, které zveřejnili na webových stránkách divadla, kde oba hrají. „Již delší dobu žijeme odděleně a naše individuální vztahy a záležitosti jsou výhradně našimi osobními rozhodnutími, která před sebou netajíme a jsme s nimi v oboustranném souladu,“ píší dále herečtí manželé. Z jejich slov je tak patrné, že oba dva mají novou lásku.
A zatímco Rybová identitu nového partnera zatím neodhalila, proslýchá se, že je to opět herec, Prachař už byl viděn na společném obědě s maminkou Haváčové. Zdá se tak, že ho rodina o jednatřicet let mladší partnerky přijala bez problémů i přesto, že je ve věku, kdy by Sarah mohl dělat otce.