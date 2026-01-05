Spekulace kolem manželství Davida Prachaře a Lindy Rybové v posledních dnech sílily. Teď ale přišla jasná odpověď přímo od obou aktérů. Herecký pár se rozhodl prolomit mlčení a potvrdit, že jejich vztah prošel zásadní změnou – už nějakou dobu spolu nežijí.
Prachař a Rybová prolomili ticho: Už delší dobu žijeme odděleně, naše vztahy řešíme v dohodě
Po týdnech spekulací je jasno. David Prachař a Linda Rybová zveřejnili společné prohlášení, ve kterém potvrdili, že už delší dobu netvoří jednu domácnost a jejich soukromé záležitosti jsou výsledkem vzájemné dohody. Reagovali tak i na pozornost, kterou vyvolaly fotografie Prachaře se Sarah Haváčovou, a zdůraznili, že na prvním místě zůstávají děti, rodina a respekt.
Společné vyjádření zveřejnili prostřednictvím Instagramu Divadla Verze, kde oba působí. „Ačkoli jsme své soukromí vždy střežili, chtěli bychom nyní udělat výjimku a informovat vás, že veškeré dění je součástí a vývojem naší vzájemné dohody,“ uvedli ve svém prohlášení. Zároveň potvrdili, že jejich soužití už patří minulosti. „Již delší dobu žijeme odděleně a naše individuální vztahy a záležitosti jsou výhradně našimi osobními rozhodnutími, která před sebou netajíme a jsme s nimi v oboustranném souladu,“ stojí dále ve vyjádření. Text očividně reaguje i na nedávné fotografie, na nichž byl David Prachař zachycen ruku v ruce s hereckou kolegyní Sarah Haváčovou.
Manželé zároveň zdůraznili, že i přes změnu osobní situace zůstávají některé hodnoty neměnné. „Na prvním místě pro nás nadále zůstávají naše děti, naše rodiny a vzájemný respekt, který k sobě po celou dobu chováme. Na Divadlo Verze naše soukromá situace samozřejmě žádný dopad mít nebude a i nadále se budeme těšit na setkávání s vámi. Do nového roku všem přejeme mnoho zdraví, pochopení a optimismu,“ uzavřeli Rybová s Prachařem společné sdělení, které oba podepsali.
Zákulisní spekulace a Silvestr bez rodiny
Podle prvních informací měl vztah Davida Prachaře se Sarah Haváčové vzniknout během zkoušení komedie Dědictví, kde Haváčová hraje a Prachař inscenaci režíruje. Některé zákulisní hlasy však naznačují, že jejich blízkost může mít delší historii a nemusí jít jen o krátký románek. Další otázky totiž vyvolala informace, kterou přinesl server Super.cz. Podle svědectví čtenáře měl David Prachař strávit poslední den roku 2025 na rodinném obědě – nikoli však se svou dosavadní rodinou. „David Prachař byl 31. 12. ve Sloupě v Moravském krasu na obědě i s maminkou Sarah, ona zde bydlí,“ uvedl čtenář. To podle něj naznačuje, že vztah dvojice může být vážnější.
Slova, která dnes zní jinak
Zajímavé je i starší vyjádření samotné Sarah Haváčové, která v minulosti tvrdila, že partner z hereckého prostředí pro ni není ideální volbou. „Párkrát v minulosti jsem byla zamilovaná do herce a nebylo to úplně ideální. Někdy dochází mezi hereckými páry k soutěživosti, až žárlivosti, že jeden točí víc a ten druhý si pak může připadat méněcenně,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz.
O krizi v rodině Prachařových se přitom šeptalo už delší dobu. Pozornost vzbudily i letošní Vánoce, kdy se poprvé po letech nesešla kompletní rodina. Davidovy děti z předchozích vztahů – Mariana Prachařová a Jakub Prachař – i děti s Lindou Rybovou totiž tradiční sváteční setkání vynechaly. „Letos nám do naší každoroční tradiční sourozenecký fotky hodila vidle nemoc,“ vysvětlila Mariana Prachařová na Instagramu. Společný snímek ale nevznikl ani později. „Příští rok to napravíme,“ dodala s nadějí.
