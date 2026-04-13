Kdo je manželka Daniela Landy: Němka Mirjam ho sbalila na první schůzce, vychovali tři dcery a ustáli i manželské krize
Už víc než 35 let stojí po boku Daniela Landy žena, která mu změnila život. Režisérka a scenáristka Mirjam Müller s ním vychovala tři dcery a společně překonali i nejednu krizi. Jejich vztah začal velmi nečekaně, ale vydržel navzdory jazykové bariéře i těžším obdobím.
Jejich první setkání by se dalo označit za osudové. Mirjam tehdy studovala režii na FAMU a Daniela zahlédla na divadelním festivalu v Praze. Později přiznala, že ji zaujal na první pohled, i když nebyl zrovna ve střízlivém stavu. Když zjistila, o koho jde, neváhala a sehnala si na něj kontakt. Následovala schůzka, která rychle přerostla v něco víc – ještě ten večer spolu skončili v posteli. Mirjam mu dokonce dala klíče od bytu a už následující den se k ní nastěhoval. Od té chvíle tvoří pár.
Začátky jejich vztahu ale nebyly úplně jednoduché. Narazili totiž na jazykovou bariéru – Mirjam tehdy neuměla česky a Daniel naopak příliš neovládal němčinu. Ani to je však neodradilo. V roce 1990 se vzali a postupně založili rodinu. Nejstarší dcera Anastázie se narodila v roce 1998, o pět let později přišla na svět dvojčata Rozálie a Roxana.
Z dcer se uměleckou cestou vydala pouze Anastázie, které rodiče říkají Stázka. Vystudovala herectví a věnuje se především divadlu. Už jako dítě si zahrála ve filmu Kvaska, na roli si ale musela projít standardním konkurzem. K tvorbě svého otce má přitom odstup. „Líbí se mi, ale neposlouchám ji. Jak se říká, kovářova kobyla chodí bosa. Orlík jsem nikdy neslyšela. Ani jednu písničku,“ svěřila se Anastázie Landová webu Prima Ženy.
Její sestry si zvolily zcela odlišné životní cesty. Jedna z nich se vydala směrem k řemeslu a věnuje se práci se dřevem, druhá sní o vlastním kosmetickém salonu. Jak Daniel Landa uvedl, je na všechny své dcery hrdý a podporuje je v tom, co si samy vybraly. „Jedna chce stavět dřevěný domečky, teď si po gymplu dodělala truhlářský rekvalifikační kurz, což je super. Je to řemeslo a mě to moc těší. A druhá chce mít salón krásy,“ řekl pro web eXtra.cz.
Ani dlouholeté manželství se však neobešlo bez krizí
Přesto je dokázali překonat a dnes fungují nejen jako partneři, ale i jako pracovní tým. Společně stojí za několika muzikály i videoklipy. Mirjam jejich vztah popisuje s nadhledem a důrazem na vzájemnou komunikaci. „My jsme se měli rádi od první chvíle a nikdy jsme se nepřestali mít rádi. I když byly situace, kdy to nebylo ideální, nikdy jsem neměla chuť to vzdát. Vždy jde jen o to, aby se manželé tolerovali, podporovali, a hlavně spolu mluvili,“ uvedla Landová pro deník Blesk.