MMA zápasník Karlos Vémola je sice už téměř týden na svobodě poté, co byl propuštěn z vazby na kauci ve výši 15 milionů korun, návrat k běžnému rodinnému životu se ale zatím nekoná. Vémola totiž přiznal, že většinu nocí tráví v nemocnici, kde se zotavuje po náročné operaci čelisti, kterou má zpevněnou kovovými fixátory.
„Jsem tady každou noc.“ Vémola po propuštění z vazby nocuje kvůli svému zdravotnímu stavu v nemocnici
Karlos Vémola je po propuštění z vazby na kauci 15 milionů korun na svobodě, většinu času ale netráví s rodinou. Po operaci čelisti je každou noc hospitalizovaný a domů se dostane jen na krátké propustky. Mezitím Lela řeší péči o tři děti i zdravotní trable nejmladšího syna.
Z nemocničního lůžka se fanouškům ozval prostřednictvím videa na sociálních sítích. „Není to úplně jednoduché být takovou dobu pryč a pak, když jsem zpátky, trávit takovou spoustu času v nemocnici. Jsem tady každou noc, jsem hospitalizovaný,“ svěřil se Vémola. Zároveň přiznal, že se musí dát především zdravotně do pořádku. „Musím se dát zdravotně dohromady. Naštěstí mi dávají propustky. Jsem sice na kapačkách, ale aspoň se dostanu domů za dětmi, nebo domů do fitka,“ dodal ve stejném videu. Některým sledujícím přitom neuniklo, že ve svých slovech nezmínil manželku Lelu.
Pobyt v nemocnici sice považuje za náročný, přesto ho srovnává s nedávnou zkušeností z vazby. „Je to sice tady náročné, ale rozhodně je to o mnoho lepší než tam, kde jsem byl,“ poznamenal s odkazem na měsíc strávený za mřížemi. Do vazby se dostal na Štědrý den, den poté, co ho zásahová jednotka zadržela cestou do nemocnice na plánovaný stomatologický zákrok, který se nakonec uskutečnil až s týdenním zpožděním.
Čas mezi léčbou si Vémola krátí také četbou. Aktuálně má rozečtenou knihu profesora Pavla Koláře Posilování stresem, cesta k odolnosti. Fanoušky zároveň ujišťuje, že se hodlá vrátit v plné síle. „Dám se dohromady a Terminátor bude brzy zpátky,“ vzkázal jim optimisticky.
Když mu lékaři dovolí krátkou propustku, snaží se každou chvíli věnovat dětem. „Tak kapačka dokapána. Já po obědě dostanu na dvě hodinky propustku, tak můžu letět domů, vyzvednout děti. Slíbil jsem Lilince, že ji naučím bruslit, tak je vezmu na brusle, když je venku taková zima. Takže skvělý, že můžu na chvilku utéct domů za rodinou,“ popsal další z nemocničních momentů.
Zatímco se zápasník snaží zvládnout rekonvalescenci i omezený čas s rodinou, jeho manželce Lele starosti zdaleka nekončí. Péče o tři děti, neustálé rozvozy do školek i obavy o nejmladšího syna, kterému se opakovaně vracejí teploty, jsou pro ni podle okolí velmi vyčerpávající.
Vémola byl spolu se čtyřmi dalšími osobami zadržen 23. prosince loňského roku v souvislosti s vyšetřováním organizované drogové trestné činnosti, za kterou mu v krajním případě hrozí až osmnáct let vězení. Policie u něj tehdy provedla domovní prohlídku a zápasník byl odveden v poutech. Jeho tým se ale proti tvrzením o Vémolově organizátorské roli v celé kauze dlouhodobě ohrazuje.