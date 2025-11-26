V létě na sebe moderátor Karel Kašák, bratr miss Veroniky Kašákové, upozornil celostátním pátráním, které po něm nechala vyhlásit jeho bývalá partnerka. Nakonec se ukázalo, že Kašák pouze utekl za svou novou láskou Kateřinou Bláhovou. Jako by kontroverze okolo nich nebylo málo, začátkem listopadu dvojice zveřejnila svatební fotografie.
Karel Kašák s přítelkyní napálili veřejnost. Jejich svatba byla jen vtip
Zdá se, že moderátor Karel Kašák je nekorunovaným králem falešných poplachů a zavádějících zpráv. Po svém kontroverzním zmizení zmátl fanoušky falešnou svatbou.
„Jsme blázni,“ napsala Bláhová a v podobném duchu se na svém profilu vyjádřil i Kašák. „Teď už budeme jen slavit,“ napsal moderátor. není tak divu, že si velká část veřejnosti myslela, že po turbulentním začátku vztahu se partneři rozhodli ukázat, že to spolu myslí vážně a uzavřeli manželství. Jenže jak se ukazuje, i tohle byla jen bouda. To potvrdil Kašák nyní, když sdílel další snímky a také vysvětlení. „Měli jsme naše svatební focení „nanečisto“ a byla to nádherná zkušenost. Kouzelná atmosféra, mlha mezi stromy, nádherný kůň a má milovaná po mém boku… nemohlo to být krásnější. Teď už se jen těšíme na ten náš skutečný velký den," popsal snímky a jasně tak dal najevo, že skutečná svatba je teprve čeká.
Otázkou však zůstává, zda ještě někdo uvěří, že se jedná o skutečně úředně uzavřený sňatek. Kašák má totiž v nemluvení pravdy velké zkušenosti. Do svých lží se zamotával i v případě svého zmizení. „Šel jsem se bavit, už předtím se mi vybil telefon, který mám náhradní, protože se mi můj rozbil. A pak jsem usnul a probudil se, až když byly ty věci v běhu. Zpětně se omlouvám i všem policejním složkám,“ říkal těsně po incidentu. Následně ale vyšlo najevo, že se pouze schovával před svou tehdejší přítelkyní u té současné. „Vím, že jsem udělal chybu a ublížil, ale zároveň mě potkalo něco strašně krásného a za to mohu být jedině osudu vděčný a jako „umělec“ to nedokážu skrývat. A jestli za to dostávám hejty, tak je s radostí a pokorou přijmu. Budu klidně za blbce, hlupáka a nevěrníka… I když lidi mi píšou i daleko horší věci. Třeba, že už chápou, proč mě má matka odložila, když jsem takový,“ sypal si pak popel na hlavu.
„Kdybych to mohl vrátit, udělal bych to jinak, když už mám tuhle zkušenost. Ale upřímně, kdyby se mi to stalo poprvé, asi by to probíhalo stejně. Poznal jsem Kačenku a zvolil únik, i když se jinak snažím chovat jako rytíř a za svoji princeznu bych bojoval i s drakem. Ale zamiloval jsem se a byl jsem zoufalý. A na to, jak jsem to řešil, má asi vliv i moje dětství. My Kašáci to tak máme, ale udělal jsem to blbě, to vím,“ uznal. „Neutíkal jsem ale za sexem, chtěl jsem si jenom popovídat, a takhle se to vyvinulo,“ trvá na tom, že tentokrát je to pravá láska.