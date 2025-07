"Kačence píší, aby se jí vrátila rakovina," říká o tom, čemu s partnerkou čelí, Kašák

„Kdybych to mohl vrátit, udělal bych to jinak, když už mám tuhle zkušenost. Ale upřímně, kdyby se mi to stalo poprvé, asi by to probíhalo stejně. Poznal jsem Kačenku a zvolil únik, i když se jinak snažím chovat jako rytíř a za svoji princeznu bych bojoval i s drakem. Ale zamiloval jsem se a byl jsem zoufalý. A na to, jak jsem to řešil, má asi vliv i moje dětství. My Kašáci to tak máme, ale udělal jsem to blbě, to vím,“ snažil se vysvětlit své chování v rozhovoru pro iDnes. „Neutíkal jsem ale za sexem, chtěl jsem si jenom popovídat, a takhle se to vyvinulo,“ dodává.