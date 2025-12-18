Zpěvačka Kamila Nývltová zakončila své turné v pražském kostele sv. Šimona a Judy a na jeho závěr divákům prozradila, že dvojčata, která za pár měsíců přivede na svět, budou dvě holčičky. Z toho jsou i s partnerem nadšení a ani je nenapadlo toužit po chlapečkovi.
Kamila Nývltová čeká dvě holčičky. Radost kazí strach o nenarozená miminka
Za pár měsíců zpěvačka Kamila Nývltová porodí dvojčata. Na svém posledním letošním koncertu odhalila, že ji do rodiny přibydou dvě holčičky. Těšení na novou roli ale kalí obavy o zdraví miminek.
„Všichni jsme strašně šťastní a obě naše rodiny to neskutečně prožívají. Eddie si pochvaluje, že doma bude mít hned tři holky. Po poslední kontrole u lékaře bylo vše v pořádku a miminka se vyvíjejí, jak mají. Přibrala jsem asi šest kilogramů, ale bříško už je těžké a ještě bude,“ prozradila Nývltová Blesku, jak se momentálně cítí. Během radostného období se ale nedokáže ubránit myšlenkám na tragédie, které postihly její rodiče. Ti během let pochovali hned tři její sourozence.
„Samozřejmě mě to nenechává klidnou, ale dnešní lékařství je na jiné úrovni, než bylo kdysi. Mám za sebou klasické kontroly a testy na Downův syndrom a vše je v naprostém pořádku. Nic speciálního podstupovat nechci, abych zbytečně nebyla vystresovaná,“ říká zpěvačka, která se snaží nepřipouštět si možná rizika.
Kamila si je také dobře vědoma toho, že to, co je s partnerem čeká, bude velmi náročné. Dopředu ale mají zajištěnou pomoc. „Moc se těším, až holčičky budu držet v náručí, i když vůbec netuším, co mě čeká. V prvních měsících budeme bydlet v domě Eddieho rodičů v Plzni, kde máme své patro a jednu babičku budeme mít po ruce. I moji rodiče se těší na vnučky a určitě mi budou hodně pomáhat,“ říká Nývltová.