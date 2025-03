"Kvůli postižené sestře mě ve škole šikanovali," přiznala zpěvačka Kamila Nývltová

„Všechno se točilo kolem Elišky. Musela jsem mamce pomáhat, aby na tom nebyla sama. Režim byl jiný, ale milovali nás všechny stejně, jen sestra potřebovala jinou péči. Mamka ji nechtěla dát do ústavu,” rozpovídala se v podcastu. Změny doma však nebyly tím, co Nývltovou trápilo nejvíc. Své si kvůli sestře, jež se vymykala normálu, vytrpěla především ve škole. Děti byly zlé a za to, že mají postižené dítě v rodině, se jí vysmívaly a trápily ji. Což samozřejmě hodně těžce nesla.