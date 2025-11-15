Kaira dráží sexy fotkami, Affašová ukázala den se synem a Töpfferovi operovali srdce

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?
Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Hodiny obrovského strachu má za sebou v uplynulém týdnu herečka Jitka Sedláčková. její současný životní partner, kterého láskyplně nazývá „můj kluk“ se totiž musel v nemocnici Na Homolce podrobit operaci srdce. Herečka si však může oddychnout, protože vše dopadlo podle plánu.
Zpěvačka Kamila Nývltová před pár týdny prozradila radostnou novinku, že se stane maminkou, Osud jim s partnerem nadělil rovnou dvojčátka a ona se nyní rozhodla podělit o to, jak těhotenství prožívá a jaké ji trápí chutě.
V obrovském stresu žije zpěvačka Michaela Nosková, která se více než tři roky potkává u soudu se svým bývalým partnerem, kterého obviňuje z páchání domácího násilí. Na rovina tak přiznává, že už jí někdy docházejí síly, přesto však svůj boj nehodlá vzdát.
Každý spisovatel má vlastní rituály, které mu pomáhají se soustředit na práci. Výjimkou není ani Radka Třeštíková, která patří mezi nejúspěšnější české autory současnosti. Její děti tak už přesně ví, jak se chovat, když maminka, která si psaním vydělává miliony, chce tvořit.
Přestože herečka Sára Affašová tvář svého desetiměsíčního synka Eliáše, kterého má s hercem Martinem Donutilem, na sociálních sítích neukazuje, rozhodla se přece jen svým sledujícím přiblížit, jak vypadá jeden z jejich běžných dnů.
Zkracovat vlasy většinou lidé začínají na jaře, influencerka Nikol Leitgeb se ale zvolila opačný postup. Své dlouhé blond vlasy se rozhodla teď rozhodla vyměnit za slušivé mikádo.
Bývalá supermodelka českého původu Eva Herzigová momentálně přiletěla na pár dní do Česka. Svůj čas kromě pracovních povinností využila i k setkání s kamarádkou Terezou Maxovou a společně se rozhodly připravit se na adventní čas a vyrobit si výzdobu.
Velký pracovní zápřah měl v poslední době zpěvák Václav Noid Bárta. Když tak konečně má pár dní vytouženého volna, s radostí se vrhnul na zvelebování zahrady a sázení nových stromů.
Indonéský ostrov Bali si oblíbila velká spousta českých celebrit. Mezi nimi je i herečka a tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová, která v tropickém ráji momentálně pobývá se svým současným partnerem. Své fanoušky v zamračením Česku tak dráždí žhavými snímky v plavkách.
Víte o tom, že pomáhat můžete i tím, že zůstanete celý den v pyžamu? Přesně na to se rozhodla upozornit herečka Regina Řandová, která se letos zúčastnila pyžamového dne nadace Domu Ronalda McDonalda, který pomáhá rodinám s dlouhodobě nemocnými dětmi.
