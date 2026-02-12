Ranní vysílání rádia Evropa 2 se dnes neslo ve velmi zvláštní náladě. Moderátor Leoš Mareš už od prvních minut dal jasně najevo, co bude hlavním tématem. „Patrik má dneska narozeniny, i když nedožité,“ řekl hned v šest, když show začala. Celým vysíláním se také prolínaly ukázky z vysílání přesně rok starého, kdy Patrik Hezucký slavil půlkulaté 55. narozeniny.
„Jsme k tobě nejblíž, jak to jde,“ Hezucká poslala manželovi dojemný vzkaz na jeho narozeniny
Právě dnes by moderátor Patrik Hezucký slavil své 56. narozeniny. V tento den na něj zavzpomínala nejen manželka Nikola Hezucká, ale také jeho kamarádi z rádia, se kterým byl neodmyslitelně spjatý.
Moderátoři si v den kamarádových nedožitých narozenin všimli i toho, že po několika týdnech, kdy bylo v podstatě stále pod mrakem, vysvitlo slunce a to všichni považovali za znamení, že je Hezucký stále s nimi. „Vyšlo slunce. Já nevím, po kolika dnech to je… Týdny a týdny jsme toužili po tomhle pohledu. To jsou týdny, co nebylo slunce,“ rozplýval se Mareš. Do debaty se zapojila i Katka Říhová, která bydlí nedaleko Patrikova domu v Čerčanech a s Nikolou Hezuckou je v úzkém kontaktu.
„Mám vzpomínku na Patrika, i když je velmi, velmi čerstvá. Přede dvěma dny jsem se byla rozloučit s Nikolou, protože Nikča se rozhodla, že bude Patrikovy narozeniny slavit tam, kde je Patrikovi nejblíž, tedy ve vzduchu, mezi obláčky,“ prozradila Říhová to, že Nikola spolu se synem Oliverem odletěli jako každý rok na Nový Zéland, kde žije část jejich příbuzných. „Odletěli na Nový Zéland za rodinou a teď už tam jsou. Já jsem se před dvěma dny byla s Nikčou rozloučit, ona už měla zabalený kufry, byla jsem po dlouhý době u nich doma v Čerčanech. Tak jsme hodnotily ten prostor, jak na ně působí… Je tam spousta připomínek… A Nikča říkala, že tam, v tomhle místě, se jí i Olíčkovi každou noc o Patrikovi zdá,“ dodala Katka.
„Nejblíž, jak ti dnes můžeme a dokážeme být,“ napsala Hezucká ke snímku z letadla. Ona sama prý podle Říhové manželovu přítomnost stále cítí. Vidí ho i v malém synovi. „Hele, ten Oliver je čím dál víc po Patrikovi, on se do něj proměňuje nebo se do něj Patrik vtělil,“ řekla prý kamarádce s tím, že malý klučina podědil i tatínkův smysl pro humor.