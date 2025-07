"Jsem tebou obklopena a někdy je to k zbláznění," vzkazuje zesnulému Gottovi Ivana

Prozradila totiž, že dům je ve špatném stavu, a to proto, že slavík odmítal, aby se za jeho života ve vile prováděly větší práce. „Můj drahý Kájo, dnes by ti bylo 86 let. A já nemám nejmenší pochybnost, že nás tam shora pozoruješ a sleduješ, jak se s naším milovaným domem dějí věci, které jsme oba tušili. A určitě si u toho říkáš: 'Tak tohle jsem čekal… Přesně tohle jednou muselo přijít!' Vidím to jako včera. V kuchyni. Daniel Pašek ti právě dokončil účes na natáčení s Olgou Špátovou – a najednou ti ze stropu začala kapat voda přímo do čerstvě učesaných vlasů. V patře se přitom nikdo nesprchoval. Ale prasklé potrubí si zkrátka umělo vybrat ten nejméně vhodný okamžik. Nějak jsme to tehdy 'zalepili' a doufali, že to ještě nějakou dobu vydrží," popsala jednu z rodinných historek Gottová fanouškům na Facebooku.