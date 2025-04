Gottová se tak upíná k tomu, že by v nejbližší době měl její manžel odjet na turné do Jižní Ameriky, které bylo v březnu kvůli jeho zdraví přerušeno. Pokud by se uskutečnilo, na nějakou dobu by do jejich rodinného rozpočtu přibylo něco navíc. Ani to však není jisté, protože Tolkki dlouhodobě trpí psychickými problémy.