"Jsem šťastný, že chodí pravidelně," říká Pavel Zedníček o důchodu

Už za pár dní herec Pavel Zedníček oslaví šestasedmdesáté narozeniny. Mnozí jiní v jeho věku užívají zasloužený odpočinek, on však na to, že by skončil s herectví, vůbec nepomýšlí. Dodnes má v živé paměti, když v době pandemie nemoci Covid-19 měl vynucenou pauzu od divadla. „Takhle ten důchod nechci prožít, radši budu po jevišti chodit po čtyřech než být takhle zavřený,“ říká rázně.
