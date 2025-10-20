21. 10. Brigita
"Jsem šťastný, že chodí pravidelně," říká Pavel Zedníček o důchodu

Pavel Zedníček
Pavel ZedníčekFoto: Profimedia
Pavel Zedníček
Pavel ZedníčekFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Přestože herec Pavel Zedníček už více než deset let pobírá starobní důchod, sedět doma rozhodně nemá v plánu. A na rozdíl od mnoha svých kolegů si nestěžuje ani na jeho výši.

Už za pár dní herec Pavel Zedníček oslaví šestasedmdesáté narozeniny. Mnozí jiní v jeho věku užívají zasloužený odpočinek, on však na to, že by skončil s herectví, vůbec nepomýšlí. Dodnes má v živé paměti, když v době pandemie nemoci Covid-19 měl vynucenou pauzu od divadla. „Takhle ten důchod nechci prožít, radši budu po jevišti chodit po čtyřech než být takhle zavřený,“ říká rázně. 

Helena Vondráčková
Helena Vondráčková

"Nešlo mi o peníze, ale o princip," říká Vondráčková, která vyhrála soud o důchod

Celebrity

Věk ale nezastaví a tak už více než deset let pobírá starobní důchod. A nemá problém ani s tím prozradit, kolik mu stát vyměřil. V jeho případě se jedná o 10 140 korun. S tím, kolik mu chodí na účet si ale Čmaňa starosti nedělá. „Víš, jak jsem ale šťastný? Chodí pravidelně,“ oceňuje práci Správy sociálního zabezpečení. Na živobytí si tak vydělává dál hraním.

Jeho energii by mu mohli závidět i o několik generací mladší kolegové. „Pravda je, že když točíme, vidím mlaďochy ležet na otomanu a ptám se: Kolik ti je? Říká: Jednadvacet. A mě napadá, že to snad není možné. Kdybych flámoval do šesti do rána, tak v sedm musím být jako jura,“ směje se Zedníček. I on ale přiznává, že věk si někdy vybírá svou daň.

„Je mi jasné, že vyšší věk přináší nemoci, starosti, úbytek sil. Ale nejhorší je, když to člověk vzdá. Příliš nechápu lidi, kteří se těší na důchod a zdůvodňují to tím, že pak už nebudou muset nic dělat. Samozřejmě je jiné, když má člověk nějakého velkého koníčka, celý život se těší, až se mu bude naplno věnovat. Ale těšit se na to, že budu sedět doma a nic nedělat? To si představit nedovedu,“ dodává herec, jehož otec se aktivně dožil 97 let a doufá, že zdědil jeho geny.

Zdroj: CNN Prima News

