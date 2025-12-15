Herečku Jane Seymour diváci znají především jako doktorku Quinnovou ze stejnojmenného seriálu, který mnoho z nás provázel dětstvím. A fanoušci se shodují na tom, že ačkoliv od natáčení uplynuly celé dekády, herečka vypadá stále stejně. A i ona sama říká, že svůj věk vůbec nevnímá. „Každé ráno se musím probudit a připomenout si, kolik mi vlastně je, protože uvnitř se cítím spíš na čtyřicet nebo padesát,“ říká Seymour.
„Jsem stále sexuálně velmi aktivní,“ říká legendární doktorka Quinnová
Herečka Jane Seymour sice na dortu brzy sfoukne pětasedmdesát svíček, přesto říká, že se cítí tak maximálně na padesát. A tomu odpovídají i její aktivity. Nevzdala se ani intimního života.
A i když by mohla v klidu užívat důchodu, stále naplno pracuje. „Na place pracuji až 14 hodin denně a držím krok se všemi. Nepotřebuji žádné nápovědy. Učím se stránky a stránky textu a mám spoustu energie. Myslím si, že je to proto, že pořád pracuji a snažím se být lepší v tom, co dělám, protože svou práci miluji – myslím, že mě to udržuje mladou,“ prozrazuje jeden ze svých triků na udržení mladého ducha. „Mám vnoučata a vlastní děti, některým je něco málo přes čtyřicet. Jsem součástí jejich sociálního okruhu. Takže v reálném životě jsem se nikdy nedostala do skupiny: Teď už jsi starší člověk, takže trávíš čas s lidmi, kteří jen hrají golf. Vůbec ne. Spíš úplný opak,“ řekla v rozhovoru pro magazín People.
„Stala jsem se svým způsobem téměř ukázkovým případem toho, že i po sedmdesátce je život. A když říkám sedmdesátka, tak se vůbec tak necítím. Když se podívám na svou matku, když byla naživu a bylo jí padesát, řekla bych, že byla ve středním věku. Já se tak vůbec necítím. Cítím se plná energie. Mám víc energie než většina mladých lidí na place. Pracuji déle a tvrději – a miluju to,“ rozpovídala se herečka, která prožívá skvělé období. „Miluju život. Říkám tomu zážitkové žití. Teď je to tady. Nevím, co bude zítra. Takže chci trávit čas jen tím, co mě baví, co mě opravdu těší. A dbám na to, aby i práce byla zábavnou životní zkušeností.“
Kromě práce si užívá i svůj soukromý život a nebojí se mluvit o pikantních detailech. „Nevím, kam ten čas zmizel, ale mám energii, jakou jsem měla, když mi bylo čtyřicet. Příští rok mi bude pětasedmdesát a jsem velmi sexuálně aktivní. V jistém smyslu jsem se stala takovým plakátovým příkladem toho, že život po sedmdesátce stále existuje,“ dodala se smíchem. O intimních tématech se baví otevřeně a povzbuzuje ženy k tomu, že i když se jejich tělo po menopauze změní, není třeba se intimností vzdávat. „Sex začne být bolestivý a s tím je potřeba nějak se srovnat. Mně připadal skvělý Estring, protože ten mi dodal estrogen, když jsem ho potřebovala, takže velká změna. Existují nápomocné léky, a jak už to tak chodí, každý si může najít způsob, jak to obejít. Existuje spousta způsobů, jak vy i váš partner můžete najít v životě uspokojení a jak být úplnou ženou,“ sdělila svou vlastní zkušenost.