Bond girl a sexsymbol 80. let Tanya Robertsová stále žije. Její partner se zmýlil

V neděli napsal na Facebook agent pětašedesátileté Tanyi Robertsové, kterou proslavila role Bond girl Stacey Suttonové v bondovce Vyhlídka na vraždu, že zemřela. Teď oznámil, že herečka stále žije.

Její dlouholetý agent Mike Pingel řekl, že jej o úmrtí v neděli informoval partner Robertsové, Lance O'Brien. O'Brien následně obdržel telefonát z losangelské nemocnice, že je herečka stále naživu, a s touto zprávou kontaktoval média.

Toto nedorozumění mělo vzniknout poté, co se rozrušený O'Brien rozloučil s Robertsovou u její nemocniční postele a byl v domnění, že je to naposledy, co ji vidí. Herečku navštívil na základě telefonátu od lékařů, kteří mu řekli, že Robertsová rychle ztrácí vědomí.

Podle O'Briena jeho partnerka otevřela oči, snažila se jej chytit za ruku a poté ztratila vědomí. O'Brien tak ve zničeném stavu opustil nemocnici, aniž by promluvil s lékaři, kteří by potvrdili, zda zemřela, nebo ne. Herečka je tedy stále naživu, zůstává ale v nemocnici ve vážném stavu.

Sexsymbol osmdesátých let, která své rodné jméno Victoria Leigh Blumová vyměnila za zvučnější verzi, byla hospitalizovaná 24. prosince, když zkolabovala během venčení svých psů. V neděli její agent na Facebooku zveřejnil zprávu: "Když toto píšu, je mi velmi smutno. Ano, Tanya dnes zemřela. Mám zlomené srdce," napsal na její oficiální fanouškovskou stránku Mike Pingel.

Herečka, kterou mylně její blízcí prohlásili za mrtvou, se objevila v seriálu Charlieho andílci jako Julie Rogersová nebo v sitcomu Zlatá sedmdesátá. "Jsem zničený. Byla to úžasná a krásná žena a mám pocit, jako by ze světa zmizelo světlo. Byl to ten nejkouzelnější člověk, kterého jste mohli potkat, měla obrovské srdce. Milovala své fanoušky a myslím si, že si neuvědomovala, kolik pro ně znamenala," řekl Pingel předčasně portálu The Hollywood Reporter, kde také zdůraznil, že její "smrt" není nijak spojená s koronavirem.

Robertsová se také objevila v několika erotických thrillerech jako Noční oči nebo Inner Sanctum a v roce 1982 nafotila sérii fotografií pro časopis Playboy.