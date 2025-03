"Nedali jsme to," přiznává Aneta Krejčíková rozchod s partnerem. Stále spolu ale žijí

O tom, že se ve vztahu herečky Anety Krejčíkové a jejího dlouholetého partnera něco děje, se spekulovalo už od loňského roku. A že tyto hypotézy nebyly daleko od pravdy, nyní potvrdila i sama herečka. „Pro mě je rodina posvátná a my už nejsme partneři. Ačkoliv spolu vychováváme děti, fungujeme jako rodina, tak jsme to nedali. Ondřej je skvělý táta, ale my nejsme partneři pro sebe. A cítili jsme to už předtím, než jsme měli první dítě. Samozřejmě tam byla i velká láska, ale neměli jsme ten pevný základ," přiznala Krejčíková v podcastu Mámy sobě.