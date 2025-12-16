Přeskočit na obsah
16. 12.
Johanka z Arku i prostitutka. Milla Jovovich herectví nesnášela, pak si vzala režiséra

Milla Jovovich
Milla JovovichFoto: Profimedia.cz
Milla Jovovich
Milla JovovichFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Milla Jovovich se začala modelingu a herectví věnovat kvůli matce už v mladém věku, přestože byla přesvědčená, že nemá talent. Místo filmu si chtěla hrát s panenkami, a na truc proto odešla v 16 letech z domu. Zlomovým bodem pro její sebevědomí a kariéru byl snímek Pátý element. Dnes slavná herečka slaví padesáté narozeniny.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Herečka s ukrajinskými kořeny Milla Jovovich slaví dnes, 17. prosince, 50. narozeniny. Hrát začala už v mládí, na popud své matky Galiny Login, která byla známá herečka v bývalém Sovětském svazu. V dokumentu Děti showbyznysu, který uvedla stanice HBO, hvězda filmů Návrat do Modré laguny, Pátý element nebo Resident Evil promluvila o tom, jak dětství strávené na place nenáviděla.

Reklama

Podívejte se do naší galerie na proměny herečky, která otevřeně promluvila o svých hereckých začátcích. 

K herectví ji přivedla matka

K herectví ji přivedla matka

Původem ukrajinská herečka Milla Jovovich slaví dnes 50. narozeniny. Hrát začala už v mládí, na popud své matky Galiny Login, která byla známou herečkou v bývalém Sovětském svazu. V dokumentu Děti showbyznysu, který uvedla stanice HBO, hvězda filmů Návrat do Modré laguny, Pátý element nebo Resident Evil promluvila o tom, jak dětství strávené na place nenáviděla. 

Milla Jovovich
Milla JovovichFoto: Profimedia.cz
