Herečka s ukrajinskými kořeny Milla Jovovich slaví dnes, 17. prosince, 50. narozeniny. Hrát začala už v mládí, na popud své matky Galiny Login, která byla známá herečka v bývalém Sovětském svazu. V dokumentu Děti showbyznysu, který uvedla stanice HBO, hvězda filmů Návrat do Modré laguny, Pátý element nebo Resident Evil promluvila o tom, jak dětství strávené na place nenáviděla.
Johanka z Arku i prostitutka. Milla Jovovich herectví nesnášela, pak si vzala režiséra
Milla Jovovich se začala modelingu a herectví věnovat kvůli matce už v mladém věku, přestože byla přesvědčená, že nemá talent. Místo filmu si chtěla hrát s panenkami, a na truc proto odešla v 16 letech z domu. Zlomovým bodem pro její sebevědomí a kariéru byl snímek Pátý element. Dnes slavná herečka slaví padesáté narozeniny.
Podívejte se do naší galerie na proměny herečky, která otevřeně promluvila o svých hereckých začátcích.
K herectví ji přivedla matka
Původem ukrajinská herečka Milla Jovovich slaví dnes 50. narozeniny. Hrát začala už v mládí, na popud své matky Galiny Login, která byla známou herečkou v bývalém Sovětském svazu. V dokumentu Děti showbyznysu, který uvedla stanice HBO, hvězda filmů Návrat do Modré laguny, Pátý element nebo Resident Evil promluvila o tom, jak dětství strávené na place nenáviděla.
K herectví ji přivedla matka
Původem ukrajinská herečka Milla Jovovich slaví dnes 50. narozeniny. Hrát začala už v mládí, na popud své matky Galiny Login, která byla známou herečkou v bývalém Sovětském svazu. V dokumentu Děti showbyznysu, který uvedla stanice HBO, hvězda filmů Návrat do Modré laguny, Pátý element nebo Resident Evil promluvila o tom, jak dětství strávené na place nenáviděla.
Narodila se v Kyjevě
Milla Jovovich, celým jménem Milica Bogdanovna Jovović, se narodila v Kyjevě. Její otec byl doktor a matka herečka. Po příchodu do Kalifornie se z nich stali kuchař a uklízečka v luxusních rezidencích filmových producentů a režisérů. „Matka očekávala, že vejde do místnosti a že jí řeknou: ‚Polož ten tác a pojď si sednout k nám.‘ To se ale nestalo, a tak jí velmi brzy došlo, že lístkem z této situace jsem pro ni právě já,“ říká v dokumentu Děti showbyznysu herečka.
Raději by si hrála s panenkami
Matka jí začala předávat herecké zkušenosti, zapsala dceru na hodiny tance, klavíru i kytary a našla jí agenta. Milla už jako velmi mladá chodila na konkurzy a v dokumentu říká, že nebyla dobrá herečka a hraní nenáviděla.
„Abych byla upřímná, tak jsem práci nesnášela, nenáviděla jsem chodit na plac. Když jsem začínala, bylo mi jedenáct let a byla jsem jen obyčejná holka, která si chtěla hrát s panenkami,“ říká herečka, která se v Návratu do Modré laguny objevila v šestnácti letech.
Make-up nenáviděla
Když herečka potřebovala profilovou fotografii, kterou se měla na castinzích prezentovat, fotograf se rozhodl Millu namalovat. „Najednou začali všichni nad mými fotkami bláznit, protože jsem vypadala dospělá. Fotografové mě milovali, protože jsem byla taková lolita. Tímto způsobem pracovat s dítětem bylo bizarní a riskantní, dnes by to už neprošlo,“ říká matka tří dětí v dokumentu.
„Když mi dodělali make-up, který byl v osmdesátých letech šílený, připadala jsem si jako příšera,“ dodala herečka, která se začala objevovat na titulních stranách módních časopisů už v jedenácti letech.
Odvrácená strana slávy
„Jste v prostředí, kde je plno dospělých, se kterými se velmi blízce spřátelíte. A vaše matka tam pořád nemůže být. Dostala jsem se do trablů se staršími muži, a když nad tím teď přemýšlím, říkám si, co to bylo za úchyly. Tehdy jsem si ale myslela, že se mi to děje, protože jsem tak výjimečná a vyspělá. Dnes je mi smutno z toho, že toho někteří zneužili,“ svěřuje se herečka otevřeně v dokumentu o odvrácené straně showbyznysu.
V šestnácti letech odešla z domu
V šestnácti letech začala Milla revoltovat, odešla z domu a vdala se za svého hereckého kolegu ze snímku o flákačích ze střední školy Omámení a zmatení, Shawna Andrewse. „Začala jsem bláznit. Říkala jsem: Nemůžete mi mluvit do toho, co dělám, mám vlastní peníze!“ popisuje v dokumentu HBO herečka, která měla nějakou dobu všechny své věci uschované na americkém letišti Johna F. Kennedyho.
Pátý element byl zlomem v kariéře
Zlomovým bodem byla pro ni role zrzavé bytosti Leeloo ve sci-fi snímku Pátý Element Luca Bessona. Než roli dostala, odjela do Evropy, kde natočila desku, a myslela si, že to bude právě zpěv, pro který má opravdový talent a se kterým prorazí. Karta se ale obrátila zpět k herectví.
„Role v Pátém elementu mi dala pocit, že mám herecký talent a že jsem přišla na to, jak se k němu dostat. Žádné stvoření jako Leeloo tady předtím nebylo, bylo úplně nové a přišlo odnikud,“ vzpomíná herečka, která ve filmu hrála jako devatenáctiletá.
Neměla sebevědomí
Jako teenager neměla Milla Jovovich vysoké sebevědomí a jejím mottem bylo „Fake it till you make it“, v překladu „Předstírej to, dokud se to nestane pravdou.“ Právě režisér Luc Besson mladé herečce dodal potřebnou kuráž. Řekl jí, že musí změnit myšlení – pokud její matka vyráběla ty nejlepší stoly, tak ona pro změnu vyrábí ty nejlepší židle.
Johanka z Arku i narušená prostitutka
Kromě postavy Leeloo v Pátém elementu si Milla Jovovichová zahrála například Johanku z Arku ve stejnojmenném filmu, duševně narušenou prostitutku Eloise ve snímku Million Dollar Hotel, pro který herečka dokonce složila dvě písně. V sérii filmů Resident Evil ztvárňuje Alici, která stojí v čele elitního komanda likvidujícího zombie.
Resident Evil
Při natáčení prvního dílu Resident Evil způsobila Milla režisérovi a scenáristovi Paulu W. S. Andersonovi monokl. Řekl jí totiž, ať udeří přímo na něj a předstírá, že je kamera. Herečka roli v tomto snímku přijala také kvůli svému bratrovi, který je fanouškem videohry, na jejíž motivy film vznikl.
Manželství
Herečka ale nejspíš udeřila režiséra série Resident Evil do správného místa – v roce 2009 si Paula W. S. Andersona vzala.
Rodina
Herečka má s režisérem tři dcery – šestnáctiletou Ever Gabo, osmiletou Dashiel Edan a ve svých 44 letech porodila nejmladší Osian. Její nejstarší dcera pokračuje v rodinné herecké tradici. Objevila se třeba v letošní disneyovce Petr Pan a Wendy v roli dívky Wendy.
Múza
Měla vlastní módní značku
V roce 2003 založila s modelkou a kamarádkou Carmen Hawkovou oděvní značku Jovovich-Hawk, kterou ale o pět let později rozpustily s prohlášením, že se chtějí raději soustředit na jiné věci než na módu.
Hnutí #MeToo
Herečka se přidala k hnutí #MeToo a podepsala petici, která má pomoci v boji proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání.