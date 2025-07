Jitka Boho tvoří nový pár s Lukášem Langmajerem

Nápadná je už shoda v tom, že Langmajer oznámil konec svého vztahu jen o několik týdnů dříve, v den, kdy skončil letošní ročník karlovarského filmového festivalu. „Festival ve Varech skončil. Řekli jsme si, že si počkáme, než to oznámíme. Přece jen chceme taky svoji chvilku slávy,“ napsal v prohlášení ke konci manželství herec. I on tvrdil, že k rozvodu nepřispěl nikdo třetí. Jenže je to pravda? Web Expres.cz přinesl svědectví o tom, že nová dvojice už má za sebou i společnou dovolenou na Moravě.