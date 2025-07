Jitka Boho se rozešla s otcem svého syna, politikem Tomášem Hřebíkem

Připustila ale, že ne všichni jsou stejní a to, co je pro ni důvodem k ukončení vztahu, by pro jiného nebylo vůbec důležité. „Možná to tak někomu stačí, a i to je v pořádku, nesoudím. Já ale potřebuju lásku cítit. Bez ní neumím žít a fungovat. S pokorou uzavírám jednu kapitolu a s nadějí hledím dál. Nejen za sebe, ale i za našeho Tedíčka, protože děti potřebují rodiče, kteří žijí pravdivě,“ zakončila svou zpověď. Krom syna Tadeáše má Boho ještě dceru Rosálii, jejímž otcem je hudebník Lukáš Boho, za nějž byla provdaná čtyři roky.