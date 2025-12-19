Zpěvačka Jitka Boho je maminkou dvou dětí, desetileté Rosálky, jejímž otcem je její bývalý manžel, hudebník Lukáš Boho, a tříletého Tedíka. Toho má zpěvačka s politikem Tomášem Hřebíkem. Sladit tak harmonogram na svátky je u ní trochu složitější.
Jitka Boho prozradila, jak budou vypadat její první Vánoce s Lukášem Lagmajerem
Letošní rok byl pro Jitku Boho a Lukáše Langmajera zlomový. Oba dva opustili své minulé vztahy a rozhodli se společně založit novou rodinou. Nyní je čekají první Vánoce s dohromady čtyřmi dětmi.
I její nový partner, herec Lukáš Langmajer má dvě děti s bývalou manželkou Lucií – dvanáctiletého syna Mikuláše a osmiletou dceru Magdalenu. Rozvětvená rodina tak musí vymyslet, jak svátky oslavit. „Myslím, že se dohromady sejdeme. Já už to mám vyřešené skrz Rosálku a letos mám na Vánoce obě děti. Ještě úplně přesně nevím, jak to bude, ale myslím, že se to nějak prostřídá, aby to bylo spravedlivé, aby byl s dětmi i Lukáš, to je pro mě strašně důležité. Nevím, jestli se potkáme přímo na Štědrý den, ale možná jo,“ řekla Super.cz Boho s tím, že na stmelení rodiny stále pracují.
„Děti se už viděly, ale ne že bychom se vídali úplně pravidelně. Myslím, že to chce čas, netlačit na pilu a nechat to volně plynout. Takže to tak s Lukášem děláme. A vzhledem k tomu, že máme oba spoustu práce, tak jsme rádi, že se vůbec potkáme doma,“ popsala zpěvačka, jak to v jejich novém společném domově běžně vypadá. Náročné je hlavně skloubit péči o děti s nabitým diářem.
Boho si prý ale zatím vystačí jen s pomocí rodiny a profesionály nevyužívá. „Je to náročné, neříkám, že ně, protože dva tatínci s jiným režimem, ale zatím chůvu nevyužívám. Tedík už chodí do školky, takže už mám víc prostoru, Když je nejhůř, tak přijede maminka,“ dodala. Možnosti placeného hlídání se ale do budoucna nebrání, pokud by vyčerpala všechny ostatní možnosti.