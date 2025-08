„Jirka byl klenot národa.“ Zpěvačka Bea Albrecht vzpomíná na poslední dny Krampola

Jeho smrt ji zastihla ve chvíli, kdy si se synem užívali malou oslavu narozenin, kterou kvůli předtuchám posunuli na sobotu. „Každý rok, když budeme slavit Michalovy narozeniny, tam Jirka bude s námi, protože on byl skutečně člen naší rodiny.“ O příčině smrti spekuluje opatrně: „Myslím, že to bylo opotřebování organismu… rozhodně to nebylo jedno, druhé nebo třetí, určitě to bylo všechno dohromady.“

Po jeho smrti se rozhořela veřejná debata o pohřbu. „Jirka byl prostě klenot národa… zaslouží si, aby mu vystrojili veřejný pohřeb, který by byl důstojný,“ říká Bea s důrazem na to, že Krampol patřil k televiznímu zlatému fondu. Složitější však je i otázka, kde bude uložen. Miloval Okoř, kde podle ní možná najde klid. „Myslím si, že by bylo hezké rozptýlit ho někde na Okoři, a mohl by si pak lítat do Klecan, na Olšany, všude, kam by chtěl.“