"Kecy na pohřbu nesnáším," říkával Krampol. Jak bude vypadat ten jeho?

Dalším, kdo je připravený a ochotný se o poslední světské věci Krampola postarat, je jeho letitý přítel a manažer v jedné osobě Miloš Schmiedberger. „Já jsem samozřejmě připravený se toho ujmout, mám tři varianty, jak by to mohlo vypadat, jednu lepší než druhou! Nebudu čekat, až mě tím někdo kompetentní pověří,“ řekl Blesku Schmiedberger. „Mám pocit, že to prostě Jirkovi za to dlouholeté krásné přátelství dlužím! Všechno jsem v podstatě schopný zvládnout velmi rychle.“ Jak nakonec bude rozloučení vypadat, se tedy ještě neví. Krampol však obecně pohřby neměl rád.