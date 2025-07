Jiří Krampol je opět v nemocnici "Nepohřbívejte mě," žádá

Hospitalizace podstupuje pravidelně a je si dobře vědom, že to tak bude i v budoucnu. „Když se zavodním, tak mě musí odvodnit. Je to nápor na ledviny i srdce. Nic mě ale nebolí. Byl jsem zavodněný, pak jsem čtyři měsíce po odvodnění byl v pohodě a teď jsem byl zase v pr*eli. Ale už je to dobrý. Jak byla ta vedra, tak jsem šel do nemocnice dobrovolně. Jak dlouho tady ještě budu? To netuším, nemám ponětí. Takhle do budoucna to ale bude pořád. Doufám, že ta voda odejde a bude klid,“ zadoufal pro Expres herec.