"Doma bych se oběsil," říká Krampol, který odmítá poslouchat své lékaře

To, že se chová v rozporu s lékařskými doporučeními, Krampol ví, těžkou hlavu si z toho ale nedělá. Podle něj je důležité také psychické zdraví, a pokud by se měl vzdát práce, bylo by to pro něj hodně těžké. „Kdybych seděl doma a nic nedělal, tak se asi dřív nebo později dobrovolně oběsím. To prostě nejde,“ objasnil svůj postoj pro Blesk. A ani do budoucna neplánuje se práce vzdát.