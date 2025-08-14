"Ještě jsem nedopadl na dno, abych se mohl odrazit," říká o rozchodu Solfronk

Je to sotva pár týdnů, co se dvojice z reality show The Bachelor Jan Solfronk a Sabina Pšádová rozešli. Nyní se poprvé od té doby setkali tváří v tvář a promluvili o svých pocitech.
Zdálo se, že jsou dokonalý pár. Jan Solfronk a vítezka reality show The Bachelor Sabina Pšádová spolu ale prožili pouze pár měsíců. Pozvání na tiskovou konferenci televize, která je proslavila, ovšem neodmítl ani jeden, a tak se poprvé potkali tváří v tvář.
„Šla jsem po schodech, a když jsem ho uviděla, tak jsem úplně ztuhla, nevěděla jsem co dělat, byla jsem úplně v šoku,“ popisuje Pšádová jejich setkání. Solfronk byl nakonec tím, kdo udělal první krok a ke své bývalé lásce zamířil, aby ji objal. „Je to těžký, mám to uvnitř celý sevřený,“ přiznal rozjitřené emoce muž, který si vybíral mezi mnoha dívkami, jež usilovaly o jeho srdce.
Oba dva potvrdili, že od doby, co se před měsícem jejich cesty rozešly, nejsou vůbec v kontaktu, i když je samozřejmě láká tomu druhému aspoň napsat. „Tendence jí napsat mám pořád, ale vydržel jsem to,“ říká Jan. „Myslím, že jsme oba nastavení na to, že ani jeden nenapíše, i když bychom oba chtěli. Máme svoji hranici a nechce si ubližovat navzájem, když to nemá budoucnost,“ říká Sabina, která tak naznačila, že pokračování vztahu nemá v plánu. To Jan tak jednoznačný nebyl. „To nejsem schopen říct, to je o dvou lidech a bůhví,“ dodal s nadějí v hlase.
Pšádová také popsala, jak těžké okamžiky prožívá a že často celé dny pláče. „Když jsem mezi lidmi, tak mám masku a směju se, ale už bych chtěla, aby to přestalo bolet a já se mohla smát upřímně a být šťastná,“ přeje si blondýnka. „Ty rozchody mám vždycky těžší, tak se z toho sbírám. Ještě jsem nedopadl na to pomyslný dno, abych se mohl odrazit,“ uzavřel smutně první český Bachelor.