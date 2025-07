"Je to nějaká diagnóza," říká Charlotte Štiková o matce Monice Binias

Po veselce se novomanželé odstěhovali do Havířova, ale dlouho se tam neohřáli, V současnosti si pronajímají rozlehlý statek nedaleko Prahy a nejmladší z rodu Štiků tvrdí, že je zde spokojená. „Je to tady příjemné, není to dálka od Prahy, takže se cítím komfortně. Navíc máme pejska a to je pro ni skvělé,“ říká v rozhovoru pro Aplausin Charlotte, která jediné negativum spatřuje v tom, že večerka je daleko, pokud zapomene něco nakoupit. Jinak by ale neměnila. Velké plus je v tom, že má zase možnost se vídat s rodinou.