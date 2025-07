Charlotte Štiková utekla od manžela. Azyl jí poskytla sestra Ornella Koktová

Ostatně už o narychlo zorganizované svatbě měla Ornella Pochybnosti. „Viděla jsem na ní, jak sama ví, že je to úplně špatně. Bylo mi to vše líto. Ta máma to domluvila tak, že dělali tajtrlíky celý den. Charlotte a Martin byli takoví dva herci, dvě loutky. Je tam fotka, jak Charlotte kouká na ten pokydaný guláš a je to celý zkažený den,“ rozpovídala se Ornella v minulosti o tom, že Charlotte musela být celý den k dispozici novinářům a neměla tak šanci si prožít svatbu v klidu.